Corruption en Afrique – Glencore condamné à Londres à payer 280 millions de livres Le géant suisse du négoce des matières premières devra verser l’équivalent de 317 millions de francs pour des pots-de-vin dans plusieurs pays africains.

Glencore, par l’intermédiaire d’employés et agents, avait versé des pots-de-vin à hauteur de plus de 28 millions de dollars. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Urs Flueeler

Glencore, géant suisse du négoce des matières premières, a été condamné jeudi par la justice britannique à payer 280 millions de livres, soit plus de 317 millions de francs, pour des faits de corruption en Afrique.

Cette décision a été rendue par la Soutwark Crown Court de Londres à la suite d’une enquête des autorités britanniques révélant que Glencore, par l’intermédiaire d’employés et agents, avait versé des pots-de-vin à hauteur de plus de 28 millions de dollars (environ 28 millions de francs) pour avoir un accès préférentiel au pétrole au Nigeria, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale et Soudan du Sud.

