LIVRES | 18% de rabais pour les abonnés – Glaciers – Passé-présent du Rhône au Mont-Blanc De Amédée Zryd, Hilaire Dumoulin et Nicolas Crispini. Les Alpes nous semblent éternelles, et nous imaginons difficilement la montagne sans glaciers. Ils constituent une part importante de notre paysage géographique et sentimental. Pourtant, le climat terrestre évolue et nous sommes, actuellement, les témoins et les acteurs de ce changement unique dans l’histoire.

En 150 ans, de nombreux glaciers alpins ont perdu plus de 40 % de leur volume et parfois 50 % de leur surface. Aujourd`hui, le glacier d`Aletsch mesure la taille qu`il avait à l`époque romaine. Du glacier du Rhône au massif du Mont-Blanc, ce livre révèle l`évolution spectaculaire des principaux glaciers, en comparant les plus anciennes photographies connues de ses sites célèbres à des prises de vue réalisées sous le même angle. 130 comparaisons sont commentées par un glaciologue et enrichies d`une iconographie référentielle (plus de 200 photographies, peintures et gravures). De nombreux textes historiques nous permettent de mieux comprendre notre fascination pour les glaciers alpins.

