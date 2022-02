Partenariat genevois – Givaudan intègre des personnes handicapées dans son usine La Fondation PRO collabore avec le parfumeur genevois pour conditionner ses flacons de solution hydroalcoolique. Marianne Grosjean

Depuis fin janvier, l’entreprise Givaudan accueille sur son site de Vernier une équipe de personnes en situation de handicap. Dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation PRO, qui réinsère les personnes exclues du premier marché, ces travailleurs conditionnent la solution hydroalcoolique créée par le parfumeur genevois.

Combien de personnes participent? «Entre trois et dix personnes, selon les commandes», explique Ivan Haro, directeur de la Fondation PRO. Avec quel type de handicap? «C’est assez varié: troubles psychiques, déficiences mentales ou psychiques, ou encore difficultés sensorielles, comme les personnes malvoyantes ou malentendantes par exemple.»

Le porte-parole de Givaudan, Tomas Roztocil, assure que la collaboration à l’usine de Vernier se passe bien: «Nous leur fournissons les tenues de travail, les intégrons à nos équipes et mettons un cadre au fonctionnement du conditionnement. L’ambiance est bonne, les employés de Givaudan sont motivés par cette collaboration. Au début, il y a eu une petite période de rodage, mais comme nous avions bien anticipé les points à travailler en amont lors de réunions depuis l’automne, ça se passe au mieux.»

Ce n’est pas la première fois que la Fondation PRO travaille avec Givaudan. «Tout a commencé au début de la pandémie du Covid, où Givaudan faisait don de sa solution hydroalcoolique à la population genevoise, vaudoise et de France voisine, soit quelque 175 tonnes au total, raconte Tomas Roztocil. Nous avions les capacités de produire rapidement en gros, mais avions de la difficulté à trouver une solution pour conditionner en petits flacons le contenu de nos containers de 1000 litres. Après une première collaboration avec la Protection civile (OCPPAM), la Fondation PRO est rapidement venue nous trouver pour proposer une collaboration.»

Si la Fondation PRO a pu assurer le flaconnage dans ses locaux au début de la pandémie, ce n’est plus le cas aujourd’hui: «Nous avons déménagé en fin d’année dernière à Plan-les-Ouates, dans l’Espace Tourbillon, et les lieux ne permettent pas d’assurer la sécurité requise pour ce type de travail, explique Ivan Haro. Les flacons confectionnés varient entre une capacité de 100 ml et 20 l, et sont à destination aussi bien des particuliers que des entreprises.»

