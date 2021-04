Arômes et parfums – Givaudan démarre l’année sur les chapeaux de roues Entre janvier et mars, les ventes ont atteint 1,67 milliard de francs, en hausse de 3,4% sur un an, indique mardi Givaudan.

Entre janvier et mars, la division dévolue aux parfums a vu son chiffre d’affaires gonfler de 5,8% à 788 millions de francs, pour une croissance organique de près de 10% (photo d’archives). Keystone

Les trois premiers mois de 2021 se sont révélés fructueux pour Givaudan, qui a enregistré une forte croissance organique, nettement supérieure aux attentes. Cette progression a été soutenue par les deux divisions.

Entre janvier et mars, les ventes ont atteint 1,67 milliard de francs, en hausse de 3,4% sur un an, indique mardi le géant verniolan des arômes et parfums. La croissance organique s’est envolée à 7,7%.

«La demande est restée forte dans les segments du groupe qui ont le moins souffert de la pandémie de Covid-19, tandis que les conditions se sont améliorées dans ceux qui ont été le plus touchés», affirme le directeur général Gilles Andrier, cité dans le communiqué, évoquant un «bon début d’année» malgré des conditions restant difficiles.

La division dévolue aux parfums a vu son chiffre d’affaires gonfler de 5,8% à 788 millions de francs, pour une croissance organique de près de 10%. Goût et Bien-être a connu une augmentation des recettes plus ténue, de 1,3%, à 886 millions. Sur une base comparable, la hausse s’élève à 5,8%.

Attentes dépassées

Tous les indicateurs publiés par Givaudan dépassent les attentes moyennes du consensus AWP. La croissance organique dépasse de loin les attentes les plus optimistes des analystes, qui ne s’attendaient guère davantage que 4,6%. La progression de la division Parfums et Beauté se démarque également.

Aucune prévision n’est fournie pour l’exercice 2021. Le groupe genevois confirme ses objectifs à moyen terme, tablant d’ici 2025 sur une croissance organique entre 4 et 5% et un rendement du flux de trésorerie disponible (FCF) d’au moins 12%.

ATS

