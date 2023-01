Carouge – Giuseppe Bove nous emmène au bord de la mer Via Roma, cette table de charme nous propose une cuisine italienne à base de produits marins d’une grande fraîcheur. Alain Giroud

Le chef Giuseppe Bove, de la Via Roma. LAURENT GUIRAUD

Depuis quelques années, la Via Roma, restaurant italien de charme au cœur de Carouge, s’est spécialisée dans les produits de la mer. Les chefs se succèdent, mais le concept ne varie pas. Aux commandes des fourneaux, Giuseppe Bove élabore des plats iodés qui nous emmènent illico au bord de la mer. Oh! Par-ci par-là, on découvre des éléments carnés, un vitello tonnato, des triangoli farcis de saucisses et une tagliata de bœuf. Les seules exceptions dans un foisonnement de poissons, crustacés, mollusques et coquillages.