Une page se tourne – Gisele Bündchen, la revanche d’une blonde Après des semaines de rumeurs, la célèbre top model brésilienne et Tom Brady, son mari depuis treize ans, viennent d’annoncer leur divorce. Un moyen, pour celle qui semble être à l’origine de la rupture, de reprendre en main son destin et sa carrière. Jennifer Segui

Gisele Bündchen a «fait sa part» en tant que mère et épouse. Maintenant, elle veut davantage se consacrer à sa carrière. ANGELA WEISS/AFP

Elle a longtemps été le mannequin le mieux payé du monde. Lui est le meilleur joueur de football américain de tous les temps. Autant dire qu’au pays de l’Oncle Sam, dénué de têtes couronnées et où les frasques des bimbos Kardashian et de leurs dingos de compagnons ne vendent pas franchement du rêve, le duo glamour formé par Gisele Bündchen et Tom Brady faisait figure de couple royal.