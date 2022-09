Avec le succès probable de la droite en Italie, dopée par Giorgia Meloni, on serait tenté de comparer cet essor avec celui des différents partis souverainistes en Europe. Pourtant, le cas italien est particulier puisqu’il ne représente qu’un retour vers un passé pas si lointain: les années Berlusconi. On prend les mêmes et on recommence.

En 1994, en 2001 et en 2008, le magnat des télévisions privées emmenait dans sa coalition les populistes de la Lega et les néofascistes. Au sein de ces derniers héritiers de la droite dure se trouvait déjà Giorgia Meloni. La députée a même été ministre de la Jeunesse entre 2008 et 2011. Bilan: aucune de ces coalitions, promettant de vastes réformes libérales et des baisses d’impôts massives, n’est parvenue à faire redémarrer le moteur de l’économie en panne depuis une trentaine d’années.

En réalité, Giorgia Meloni doit une fière chandelle au Parti démocrate (PD), cette gauche incapable de s’allier aujourd’hui avec le Mouvement 5 étoiles. Ce dernier, diabolisé par l’establishment de tout bord, était pourtant parvenu dès 2018 à faire passer de vraies réformes progressistes comme le revenu de citoyenneté (une sorte de revenu universel) et le renforcement de la loi contre la corruption. Des projets qui auraient dû être empoignés depuis longtemps par le PD.

Bien mauvais calcul

En 2019, le gouvernement formé par le Mouvement 5 étoiles et le PD a eu un bilan plus qu’honorable. Il est parvenu à affronter la pandémie et à ramener de Bruxelles un projet de soutien de 222 milliards d’euros pour un plan de reconstruction du pays. Mais cet été, le chef du PD Enrico Letta a refusé de réitérer cette alliance, préférant lorgner vers le centre. Un bien mauvais calcul qui propulse la vieille droite vers la victoire le 25 septembre.



Fedele Mendicino

