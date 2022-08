En tête des sondages des législatives – Giorgia Meloni, la femme qui séduit l’Italie En jouant sur l’indignation, un discours anti-élites et sa propre histoire, la dirigeante de Fratelli d’Italia pourrait devenir la prochaine cheffe du gouvernement. Portrait. Valérie Segond - Rome

Giorgia Meloni en meeting à Ancône, le 23 août 2022. Un discours sans notes, une énergie communicative, une allure simple et un ton plus modéré pour élargir son électorat: le style Meloni fait mouche. Vincenzo PINTO/AFP



Ce 23 août, c’est à Ancône, la ville portuaire sur l’Adriatique, que Giorgia Meloni lance sa campagne électorale pour l’élection du nouveau parlement qui se tiendra le 25 septembre. Sous le regard de toute l’Europe, la jeune leader de Fratelli d’Italia, 45 ans, se dit «prête à relever l’Italie» et à prendre la présidence du Conseil, si la coalition de droite l’emporte dans un mois et si son parti obtient le plus de voix au sein de cette coalition.