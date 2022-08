Législatives en Italie – Giorgia Meloni en pole position pour succéder à Draghi La dirigeante du parti postfasciste Fratelli d’Italia a dédiabolisé son image et est en tête de tous les sondages pour les élections du 25 septembre. Dominique Dunglas - Rome

Giorgia Meloni bénéficie du fait de n’avoir pas participé aux gouvernements de coalition dirigés par Giuseppe Conte et Mario Draghi. Rome 4 août 2022. Alberto PIZZOLI/AFP

Une Georgia Meloni souriante et sereine sur un fond bleu, comme ses yeux, et le slogan «Prêts à relancer l’Italie». L’affiche de la campagne de Fratelli d’Italia (FDI) est davantage qu’une promesse électorale. Créditée de 23,4% d’intention de vote dans un sondage de l’Institut Demos publié jeudi par «La Repubblica», le parti de Georgia Meloni distance largement ses alliés – la Ligue est évaluée à 13,2% et Forza Italia plafonne à 8,3%.