Festival de Locarno – Giona A. Nazzaro, le dévoreur d’images Le directeur artistique va vivre sa 3e édition au gouvernail de la manifestation. Il veut un festival à l’image de «son» cinéma: multiculturel et curieux. Francois Barras

Giona A. Nazzaro, à Lausanne. «À l’âge de 5 ans, alors que je regardais un film à la télé, ma mère m’a raconté comment je suis resté sidéré devant l’image. Je ne comprenais pas qu’elle puisse être «fausse.» MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

Il est «l’œil» en chef du Festival de Locarno. Celui qui supervise et adoube les 5520 métrages, longs et courts, que la manifestation tessinoise reçoit chaque année, et dont les 214 heureux élus iront garnir les onze sections – dont trois concours internationaux – composant son programme. À suivre dans les salles de la ville ou sur sa Piazza Grande du 2 au 12 août. Avec Locarno, Giona A. Nazzaro a trouvé un buffet à la hauteur de sa fringale.