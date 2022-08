Favori suisse sur la Vuelta – Gino Mäder attend son Tour mais a déjà tout d’un grand Engagé sur le Tour d’Espagne dont il avait terminé cinquième l’an passé, le Bernois de 25 ans est le seul coureur suisse actuel capable de briller sur le général d’un grand tour. Sylvain Bolt

Gino Mäder s’engage notamment pour le développement durable, en reversant un franc par coureur placé derrière lui sur les étapes des épreuves auxquelles il participe. BLICK/BENJAMIN SOLAND

Ne cherchez pas de lien direct avec Gino Bartali. «Dans les années 1990, ma mère adorait un personnage de film nommé Gino et a décidé de nommer son fils ainsi», se marre l’homonyme suisse de la légende italienne. Depuis 1997 et la dernière victoire d’Alex Zülle sur la Vuelta, plus aucun coureur helvétique ne s’est imposé sur l’un des grands tours. Et si c’était lui, le «Gino suisse» né en 1997 comme un clin d’œil du destin, qui devenait un jour ce successeur tant attendu? Gino Mäder a retrouvé vendredi le Tour d’Espagne dont il avait terminé cinquième et meilleur jeune l’an passé. Parmi la génération dorée du cyclisme suisse, il est resté longtemps dans l’ombre de Küng, Hirschi ou Bissegger. Pourtant, Mäder semble bel et bien le seul capable de se la jouer «à la Zülle».