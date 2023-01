Cinéma italien – Gina Lollobrigida est décédée à l’âge de 95 ans Le ministère italien de la culture a annoncé lundi le décès de Gina Lollobrigida, à l’âge de 95 ans. L’ancienne sex-symbol a marqué le cinéma mondial. DÉVELOPPEMENT SUIT

L’actrice italienne Gina Lollobrigida assiste à la cérémonie qui l’honore avec une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, le 1er février 2018, à Hollywood, en Californie. AFP/VALERIE MACON

La comédienne italienne Gina Lollobrigida est décédée à l’âge de 95 ans, ont rapporté lundi plusieurs médias italiens, ainsi que le ministre italien de la Culture. Elle était célèbre notamment pour ses rôles dans les films «Pain, Amour et Fantaisie» ou encore «Fanfan la Tulipe».

La brune voluptueuse, qui creva l’écran après guerre à Hollywood, s’était fracturé le fémur en tombant à son domicile romain en septembre et avait dû être opérée.

«Adieu à une diva du grand écran, protagoniste de plus d’un demi-siècle d’histoire du cinéma italien. Son charme est éternel. Ciao Lollo» le ministre de la Culture Gennaro Sangiuliano

Actrice italienne emblématique des années 50 et 60, la «Lollo» a déserté les plateaux il y a un quart de siècle. Ces dernières années, elle s’était principalement consacrée à la photographie et à la sculpture. Elle s’est aussi engagée dans la lutte contre la faim dans le monde et a vainement brigué l’an dernier un siège au Parlement italien.

1 / 2 L’actrice italienne Gina Lollobrigida pose avec son dalmatien lors du Festival de Cannes pour la projection du réalisateur allemand Jerzy Skolimowski «Roi, Dame, Valet», 16 mai 1972 AFP

Avec les plus grands

Née le 4 juillet 1927 dans le petit village de Subiaco, au cœur des Abruzzes (centre de l’Italie), dans une famille modeste qui s’est ensuite installée à Rome, Gina Lollobrigida a joué avec les plus grands de son époque dans les années 1950 et 1960, de Frank Sinatra à Sean Connery, de Marcello Mastroianni à Humphrey Bogart.

Gina Lollobrigida a tourné plus de 60 films. Ses personnages ont compté dans l’évolution des mœurs et l’affirmation d’une femme libérée de ses rôles traditionnels. Si elle n’a pas reçu d’Oscar, l’actrice a obtenu maintes récompenses, dont un Golden Globe en 1961 et une récompense pour sa carrière à la Berlinale en 1986.

Elle a tourné jusqu’en 1962 aux États-Unis puis a fini par rentrer en Italie. Elle n’est ensuite apparue qu’occasionnellement au cinéma et à la télévision.

ATS

