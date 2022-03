Rencontre – Gilles Privat, «plutôt du théâtre» L’acteur genevois se définit par les planches davantage que par le cinéma. «Dans les films, je suis toujours l’ami fidèle, je ne sais pas pourquoi», observe-t-il. Dans «Presque Hamlet», au Théâtre de Carouge, il nous montre hic et nunc la diversité de son talent. Katia Berger

Pour la version 2022 de «Presque Hamlet», Dan Jemmett a réussi à retrouver le piano utilisé en 2000, de même que la valise et une partie du service à thé. Le crâne, en revanche, est neuf… LAURENT GUIRAUD

Sa modestie n’empêche pas qu’il soit l’une des fiertés genevoises. Quiconque a vu Gilles Privat prêter aux Alceste, Oncle Vania ou Cyrano sa longue silhouette à la Jacques Tati, ses yeux tombants de Droopy, sa chevelure de gosse et son menton qui fait mentir les sornettes de la physiognomonie en garde un souvenir aussi ému qu’impérissable. Ceux qui n’auraient pas cette chance ont la possibilité de l’admirer à l’œuvre dans la petite salle du Théâtre de Carouge, où il réinterprète le solo «Presque Hamlet» que le metteur en scène britannique Dan Jemmett – lui aussi un habitué des lieux – avait créé pour lui en 2000. «Jean Liermier, qui l’avait loupé à l’époque, nous a proposé de le reprendre afin qu’il puisse le voir!» renseigne le timide. Qu’on aille le découvrir ou le retrouver, on devine unanimement derrière la bête de scène le plus délicieux des hommes. Une impression confirmée durant l’interview que voici, réalisée mercredi au lendemain de la première.