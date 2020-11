Fermeture des établissements – Gilles Meystre est devenu l’urgentiste des cafés et restaurants Manifestation à Lausanne, lettre au Conseil fédéral: le président de GastroVaud et coordinateur romand de la branche est en première ligne de la crise du Covid et crie à l’état d’urgence. Christophe Passer

Gilles Meystre, président de GastroVaud, lance un SOS désespéré aux autorités cantonales et fédérales. Yvain Genevay / Le Matin Dimanche

«Tout ne semble que désespoir ou incompréhension, et notre avenir s’écrit désormais à l’encre noire et funèbre.» La lettre, envoyée cette semaine au Conseil fédéral par Gilles Meystre et ses homologues romands commence ainsi, avec cette dramaturgie-là, ce vocabulaire qui fleure l’emphase et le danger, tranchant avec le ton supposé d’un notable et député PLR. Gilles Meystre, 45 ans, dont cinq passés à la présidence de GastroVaud, bon vivant, blagueur souvent, ne s’attendait pas à cosigner un jour pareil courrier.

Auparavant, s’adressant dans une autre missive aux élus cantonaux et communaux, il utilisait déjà une violence inédite: «La peur au ventre», «la rage», «l’enterrement programmé», et ces mots étaient en gras dans le texte.