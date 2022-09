Chorégraphie immersive – Gilles Jobin transforme le Plaza en dancefloor de la réalité virtuelle Pendant les trois semaines qui le séparent de ses travaux de rénovation, le cinéma multiplie les rendez-vous gratuits. Premier de la série avec l’art digital made in Geneva. Katia Berger

Grâce à des capteurs de mouvements, le public du Plaza verra les danseurs bénéficier du don d’ubiquité. CIE GILLES JOBIN

Deux semaines avant Isabelle Huppert, une avant Pauline Julier, honneur à Gilles Jobin. Le chorégraphe genevois a été désigné pour offrir au cinéma de 1952 un enterrement de premier choix, d’ici qu’il renaisse sous forme de centre culturel du futur. Tout à propos, le public est invité jusqu’à dimanche, sans réserver sa place ni mettre la main au portefeuille, à s’immerger dans deux spectacles de réalité virtuelle produits par la compagnie à son nom: «Virtual Crossings Geneva» et «Cosmogony».

Le premier projet a été conçu pour pallier les contraintes de la crise sanitaire, et mettre en présence, malgré la distance, des artistes éloignés de plusieurs milliers de kilomètres. Il a vu le jour en 2020 à Buenos Aires, puis s’est vu répliquer l’année suivante à Melbourne: Genève 2022 représentera sa troisième vie. Occupant le centre du dispositif au milieu du parterre, les spectateurs verront une heure et demie durant les interprètes genevois – y compris Gilles Jobin – danser sur les murs et les écrans de la salle, tandis que musiciens live (Pol et Simone Aubert), artistes digitaux, artistes 3D et autres «technologistes créatifs» interagiront avec eux.

L’équipe d’artistes digitaux ne cesse d’interagir avec les interprètes dans «Virtual Crossings». CIE GILLES JOBIN

Les performeurs de «Cosmogony» ne seront pas moins nombreux, ni divers, ni affairés. Ici, les corps des danseurs et danseuses s’enchevêtrent avec ceux de leurs avatars. Captées en temps réel depuis le studio de la Cie Gilles Jobin, rue de la Coulouvrenière, les évolutions humaines sont projetées simultanément sous la forme de mouvements numérisés dans le décor d’une ville futuriste: on en retire l’impression que les silhouettes dédoublées se manipulent les unes les autres, telles d’étranges marionnettes cosmiques en apesanteur. À noter que, pour la corser un peu, l’expérience réalisée pour la première fois devant une audience en présentiel sera diffusée en direct sur Léman Bleu ce vendredi à 19 h 30.

Dans sa tenue de cyberdanseuse, Susana Panadés Diaz participe aux deux pièces présentées. CIE GILLES JOBIN

Diffusés chaque soir, ces deux défis immersifs ont été entièrement pensés pour l’espace spécifique du Plaza qui les reçoit – une belle manière d’accompagner la salle dans ses propres transformations à venir.

