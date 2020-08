Réalité virtuelle – Gilles Jobin ouvre les portes de Venise à la Comédie, et vice versa L’institution centenaire accueille la futuriste section «VR Expanded» de la Biennale. Zoom sur l’exploit technologique de notre sorcier chorégraphe, en compétition. Katia Berger

Gilles Jobin (à la casquette) fait répéter trois de ses cinq danseurs dans son studio genevois – József Trefeli, Susana Panadés Diaz, Rudi van der Merwe. Les deux autres participent en direct à la répétition, mais depuis Melbourne (Victoria Chiu) et Bangalore (Diya Naidu). Laurent Guiraud

Une danseuse et deux danseurs languides, vêtus de combinaisons recouvertes chacune de 58 capteurs électroniques. Trois techniciens fort habiles, arrimés à leurs ordinateurs. Un plateau quadrillé de stries lumineuses. Deux écrans XXL, en plus de quelques moniteurs, reproduisent en fond de scène des décors inspirés de jeux vidéo – désert, forêt ou cosmos – où se meuvent des morphologies plus ou moins réalistes. Au plafond, 22 caméras infrarouges enregistrent les mouvements des interprètes, instantanément réinjectés dans l’animation de leurs avatars. On croit assister à une répétition dirigée par Gilles Jobin dans son studio rue de la Coulouvrenière? Que nenni, voyons. On se trouve dans un non-lieu suspendu quelque part au milieu du vide quantique, à équidistance de Genève, Melbourne et Bangalore.