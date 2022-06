Musiques en été, l’édition du retour post-Covid, donne un aperçu assez correct des styles et artistes en vogue au XXIe siècle.

Où se côtoient des gloires anciennes, tendance variété immémoriale (Henri Dès en solo, le 17 août), des chanteurs «world» comme on disait avant (Gilberto Gil, 20 juillet), des virtuoses multicouronnés, section jazz historique (John Scofield, 18 juillet), également la vague très tendance des nouveaux.lles chanteurs.ses, mêlant son content de rap, d’électronique, de variété revisitée, black, blanc, féministe, genres tout-terrains. Sans oublier cette frange afro-descendante, comme on dit aujourd’hui, qui irrigue de bien belle manière les grooves actuels – on n’ose plus dire jazz.