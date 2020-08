Russie – Gigantesque projet pétrochimique près de la Chine L’Extrême-Orient russe verra un nouveau complexe qui transformera des hydrocarbures en polymères, des granules utilisés pour fabriquer des produits en plastique.

Le futur site de Sibur en Russie. Sibur/Twitter

Le numéro un russe de la pétrochimie Sibur a lancé mardi les travaux préliminaires d’une gigantesque usine pétrochimique dans la région de l’Amour, en Extrême-Orient russe, construite en partenariat avec la Chine.

Un premier plot en béton a été lentement enfoncé dans le sol d’une étendue vierge battue par le vent à Svobodnyy, ville industrielle à 150 km au nord-est de Blagovechtchensk, sur la rivière Amour, d’où l’on voit, sur l’autre rive, la Chine et ses immeubles aux néons colorés.

Cette nouvelle usine, qui devrait être achevée en 2024, représente un investissement estimé à 10-11 milliards de dollars, effectué en co-entreprise entre Sibur (60%) et le géant chinois Sinopec (40%), également actionnaire de Sibur.

Le Premier ministre Mikhaïl Michoustine, en tournée dans l’Extrême-Orient russe, a salué en vidéoconférence depuis Blagovechtchensk un projet qui allait créer «des milliers d’emplois» et de la «croissance économique». Les travaux commenceront après la réception des permis de construction, attendus cet automne.

Cette nouvelle usine transformera des produits obtenus lors de l’extraction d’hydrocarbures en polymères, des granules utilisés pour fabriquer des produits en plastique, très demandés dans le monde, et notamment en Chine.

Projets d’envergure dans la région

L’Extrême-Orient est le terrain de plusieurs projets d’envergure matérialisant la volonté de Moscou d’une plus grande coopération économique avec la Chine. L’usine de Sibur sera ainsi approvisionnée par une gigantesque usine de Gazprom en construction également à Svobodnyy, elle-même reliée au gazoduc Power of Siberia, inauguré fin 2019 à Blagovechtchensk et qui livre du gaz naturel en Chine.

Dans sa nouvelle usine nommée Amur GCC, Sibur ambitionne de produire 2,7 tonnes par an de polymères – doublant ainsi sa production – dont les trois quarts devraient être absorbés par la Chine. Sibur table sur une augmentation annuelle de plus de 6% de la demande chinoise en polymères. L’usine, qui devrait à terme employer un millier de personnes, en accueillera jusqu’à 30’000 lors de sa construction. Un des partenaires sur le chantier sera l’allemand Linde.

Sibur lance ainsi son deuxième projet d’usine géante de polymères après ZapSibNeftekhim, à Tobolsk, en Sibérie occidentale, davantage tourné vers l’Europe.

Le groupe réduit la part des hydrocarbures dans ses activités. Depuis 15 ans, il a investi 1000 milliards de roubles (11,4 mds EUR au cours actuel) dans la chimie, qui offre de meilleures marges.

Vu la conjoncture économique défavorable, l’introduction en Bourse mentionnée depuis plusieurs années n’est plus évoquée. Le projet reste néanmoins d’actualité pour la suite.

AFP/NXP