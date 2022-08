Béjart Ballet Lausanne – Giancarlo Sergi, spécialiste en éthique du sport, dirigera le BBL L’actuel président de Swiss Basket et secrétaire général d’une organisation qui lutte contre la manipulation des compétitions sportives a été nommé directeur général du BBL. Gérald Cordonier DÉVELOPPEMENT SUIT

Giancarlo Sergi, nouveau directeur général du BBL LMD

Cette nomination se faisait attendre. Depuis de nombreux mois, le conseil de fondation du Béjart Ballet Lausanne s’était mis en quête de la perle rare qui aura pour mission de superviser l’ensemble des activités de la célèbre compagnie de danse, après la grave crise traversée au printemps 2021.

Ce mercredi 3 août, un communiqué de presse est arrivé dans les rédactions: la présidente de la fondation annonce la nomination de Giancarlo Sergi comme directeur général, «dans une perspective d’optimisation et de pérennisation des activités» de la compagnie basée à Lausanne. Il entrera officiellement en fonction le 1er septembre 2022, après avoir été présenté au préalable à l’entier des équipes.

Afin de renforcer la gouvernance actuelle et de soutenir au mieux les nombreuses activités de la compagnie du Béjart Ballet Lausanne en Suisse et à l’étranger, Giancarlo Sergi collaborera étroitement avec le directeur artistique Gil Roman dans l’accompagnement et le développement de la dimension artistique promue par ce dernier, précise le communiqué. Qui rappelle, aussi, que cette nomination fait suite à la prise en considération et l’interview d’un grand nombre de candidats, entreprise menée par une société indépendante spécialisée en matière de recrutement de cadres supérieurs d’entreprises.

«La conduite d’une troupe de ballet de niveau mondial présente de nombreuses similitudes avec le milieu dans lequel j’ai évolué jusqu’ici» Giancarlo Sergi, nouveau directeur général du BBL

«Je suis honoré de pouvoir apporter mon expérience et mon enthousiasme à la bonne marche d’une institution aussi prestigieuse que le Béjart Ballet Lausanne, et je remercie le conseil de fondation de la confiance qu’il me témoigne, a déclaré Giancarlo Sergi. La conduite d’une troupe de ballet de niveau mondial présente de nombreuses similitudes avec le milieu dans lequel j’ai évolué jusqu’ici: compréhension des exigences physiques de pointe et des besoins en ressources humaines, création d’un climat propice à la créativité et à l’esprit d’équipe, relations étroites avec les autorités, les institutions et les partenaires. Je me réjouis de travailler aux côtés de Gil Roman et de l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs du BBL. »

Un riche parcours – le portrait qu’en fait la fondation:

Giancarlo Sergi, 48 ans, a accompli la majeure partie de son parcours professionnel dans le milieu du sport suisse et international, dans lequel il a développé une longue et vaste expérience et des compétences de gestion au plus haut niveau.

Économiste de formation (Master en Science économiques à HEC Lausanne), titulaire d’un Master européen en Management des organisations sportives (Université de Lyon) et doctorant en bonne gouvernance, éthique et intégrité dans le sport à l’Université de Lausanne (HEC), Giancarlo Sergi est depuis 2014 président exécutif de Swiss Basketball, la fédération nationale dont il a piloté avec succès le redéploiement en profondeur. Dans

ce cadre, il s’est distingué par une aptitude reconnue à gérer des situations organisationnelles et humaines complexes.

Son expérience complémentaire dans le domaine des grandes organisations sportives mondiales (UEFA, CIO), dans le conseil en management, en marketing et en formation, et dans l’intégrité des processus (secrétaire général du Global Lottery Monitoring System de 2018 à 2021) lui confère une vision panoramique des enjeux de gouvernance, de gestion budgétaire et de ressources humaines.

Polyglotte, binational Suisse et Italien, né à Lausanne et résident dans le canton de Vaud, père de trois enfants, Giancarlo Sergi baigne dans la culture par l’entremise de son épouse Valérianne, artiste formée à l’ECAL et professeur d’Arts Visuels.

Gérald Cordonier est chef de la rubrique Culture et Magazines depuis 2017. Formé au sein de la rubrique locale puis chargé de l’actualité politique lausannoise, il a codirigé la rubrique Vaud et Régions de 2010 à 2013. En 2010, il a été nominé au Prix Suisse du Journalisme. Plus d'infos

