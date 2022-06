Swiss Basket – Giancarlo Sergi: «Qu’on devienne un joli petit sport» Le Vaudois de 48 ans a été réélu à la présidence de la Fédération pour un troisième mandat d’affilée. Christian Maillard

En poste depuis 2014, Giancarlo Sergi a été réélu, ce samedi, à la Présidence de Swiss Basketball pour un nouveau mandat de quatre ans. Il était opposé à Wilhelm Pfeifer, l’actuel directeur de ProBasket, l’association régionale regroupant la majeure partie de la Suisse alémanique. «C’est mon dernier, s’exclame le Vaudois de 48 ans, car dans les statuts il n’est pas possible de faire plus de trois mandats.» Cela sera toutefois suffisant pour cet ancien basketteur, qui se bat pour professionnaliser son sport, de poursuivre son travail de sape afin de donner des couleurs et plus de visibilité à la sphère orange.

C’est d’ailleurs grâce à ses efforts et actions que la Fédération a pu proposer de nouveaux produits et services avec le soutien de nouveaux partenaires. Cette augmentation du capital a notamment permis la création du Centre National du Basketball Suisse en 2021 ou encore le développement exponentiel du basket 3x3 sur le territoire helvétique.

L’intégrité, l’éthique, la continuité de la politique sportive et la poursuite de la commercialisation constituent une priorité pour la Fédération lors de ce troisième mandat de Giancarlo Sergi. Depuis 2022, elle s’engage profondément à l’égard de l’éthique sportive et soutient les programmes Swiss Sport Integrity, proposés par Swiss Olympic. D’un point de vue du sport d’élite, une qualification aux JO 2024 en 3x3 (Men & Women) ainsi qu’à l’EuroBasket 2023 (Women) et 2025 (Men) restent des objectifs ambitieux, mais réalisables.

«Il y a passablement d’objectifs à réaliser pour qu’on soit de plus en plus visible. Il est également extrêmement important de rendre la Ligue encore plus attractive» Giancarlo Sergi, président de Swiss Basket

«Si je dois parler d’objectif, mon but est de poursuivre la politique sportive actuelle, d’augmenter le nombre de licenciés, de développer le 3 contre 3, mais aussi le basket féminin pour qu’on devienne un joli petit sport, clame M. le président. Il y a passablement d’objectifs à réaliser pour qu’on soit de plus en plus visible. Il est également extrêmement important de rendre la Ligue encore plus attractive. C’est actuellement le chantier principal.»

Giancarlo Sergi se réjouit de pouvoir se mettre rapidement au travail avec son conseil d’administration composé de treize personnes toute concernée par l’évolution du basket suisse: Claudio Franscella, Karen Twehues, Jean-Luc Bernasconi, Serge Vittoz, Alessandro Cedraschi, Georg Dürst, Michel Berthet, Matyas Cavadini, Pierre-Yves Gabriel, Pierre Giroud, Martin Spörri, Brigitte Perez et Philippe De Gottrau. «Tous des gens formidables», s’exclame le Vaudois. Il aurait pu ajouter: tous déterminés ce que le basket devienne un joli petit sport!

