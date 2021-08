Basketball – Giancarlo Sergi: «Notre équipe est devenue bankable» L’équipe de Suisse est à Skopje pour y disputer un tournoi pré-qualificatif en vue de la Coupe du monde 2023. Elle y affrontera la Macédoine du Nord et la Slovaquie, à deux reprises. Premier match ce jeudi soir à 19 h. Renaud Tschoumy

À SKopje, l’équipe de Suisse cherchera à se qualifier pour le prochain tour de qualification. DR/swiss.basketball.ch

L’équipe de Suisse de basketball entame ce jeudi à Skopje un tournoi pré-qualificatif en vue de la Coupe du monde 2023. D’ici à mardi, elle affrontera la Macédoine du Nord et la Slovaquie, chaque fois à deux reprises. Premier match ce jeudi soir à 19h, contre la Macédoine du Nord. Le point avec le président de Swiss Basketball, Giancarlo Sergi.

Giancarlo Sergi, quelles sont les ambitions de l’équipe de Suisse à ce tournoi de pré-qualification?

Il y a trois équipes en lice, et les deux premières seront qualifiées pour le tour de qualification à 32 équipes. Notre but est donc d’être une de ces deux équipes, de manière à pouvoir ensuite affronter de grandes nations, comme la France ou l’Italie par exemple. Notre équipe a été rajeunie, et notre but, après la dernière campagne européenne un peu malheureuse, c’est d’accumuler les matches, donc de l’expérience. Mais on est encore loin de viser une qualification pour la Coupe du monde!

En quoi l’absence de Clint Capela est-elle préjudiciable?

Il va de soi qu’une équipe de Suisse avec Clint n’est pas la même qu’une équipe de Suisse sans Clint. Mais je comprends parfaitement les raisons de son désistement, après l’immense saison qu’il a réalisée en NBA. Cela étant, j’ai vraiment confiance en ce groupe. Et aussi en le travail et le pouvoir de motivation de notre nouvel entraîneur.

Le programme Afficher plus Skopje (Macédoine du Nord), tournoi pré-qualificatif pour la Coupe du monde 2023 Jeudi 12 août, 19 h: Macédoine du Nord - Suisse Vendredi 13 août, 19 h: Suisse - Slovaquie Samedi 14 août, 19 h: Slovaquie - Macédoine du Nord Lundi 16 août, 19 h: Suisse - Macédoine du Nord Mardi 17 août, 19 h: Slovaquie - Suisse Mercredi 18 août, 19 h: Macédoine du Nord - Slovaquie

Vous évoquez le nouvel entraîneur, Ilias Papatheodorou, une star européenne puisqu’il a emmené l'AEK Athènes en finale de la Ligue des champions 2020. Comment un homme de son envergure a-t-il pu choisir la Suisse?

Vous ne vous rendez pas compte des noms qui sont arrivés sur mon bureau lorsque nous avons lancé notre campagne de recrutement. Incroyable! Je ne vais pas vous les citer, mais cela montre que le basket suisse a progressé, qu’il devient bankable. Le basket suisse intéresse aujourd’hui de très bons coaches internationaux.

Peut-il encore faire franchir quelques échelons à l’équipe de Suisse?

J’en suis persuadé. Il est beaucoup axé sur le travail défensif et la tactique, et on sent l’influence qu’il a sur les joueurs. En match et à l’entraînement, bien sûr, mais aussi dans les réunions d’équipe. Il fait vraiment preuve d’un grand professionnalisme, et c’est exactement ce qu’il fallait à cette jeune équipe de Suisse.

Giancarlo Sergi, président de Swiss Basketball. Le Matin/Jean-Guy Python

Cela étant, ce n’est pas l’entraîneur qui joue…

Évidemment. Il ne va pas pouvoir révolutionner l’attitude des joueurs d’un coup de baguette magique. Mais il peut faire la différence sur des détails, sur un message. J’espère que cela suffira pour qu’on réussisse à se qualifier face à la Macédoine du Nord et la Slovaquie.

Des adversaire que vous connaissez bien, non?

Oui, c’était exactement la même poule il y a quatre ans, en matches aller et retour. Nous les avions battus tous les deux à domicile, mais nous nous étions inclinés à l’extérieur, et nous avions été éliminés au panier-average. On veut donc tout faire pour rattraper cela ces six prochains jours.

La sélection suisse Afficher plus Arnaud Cotture (203 cm, FR Olympic) Jonathan Dubas (203 cm, Romerstorm Gladiators Trier/All) Selim Fofana (193 cm, Union NE) Paul Gravet (204 cm, FR Olympic) Natan Jurkovitz (202 cm, FR Olympic) Jonathan Kazadi (194 cm, Lille Métropole Basket/Fra) Roberto Kovac (190 cm, Saint-Chamond/Fra) Juraj Kozic (198 cm, BC Boncourt) Clayton Le Sann (193 cm, BBC Monthey-Chablais) Michel-Ofik Nzege (203 cm, Lions de Genève) Toni Rocak (206 cm, San Diego University/EU) Robert Zinn (196 cm, FR Olympic) Coach: Ilias Papatheodorou Assistants: Dimitris Menoudakos et Patrick Pembele

