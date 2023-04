On ne voit que lui alors qu’on pensait ne plus le revoir. D’abord, j’ai pensé à la surprise du costume ou du physique: Pierre Maudet, dès que les ennuis, révélations, procès, attaques se sont accumulés, à la fin de l’automne 2020, moment de l’annonce de sa démission du gouvernement genevois, a maigri, laissé tombé la cravate, ouvert le col des chemises, joué un coup la barbe, un coup pas la barbe. Lui qui avait passé le quart de siècle précédent à vouloir «faire sérieux», endimanché, vieux, notable, mûr, constant, il se retrouvait à «faire le jeune» quadra, le pas comme les autres, le décontracté soudain, presque l’anar, au bord de débarquer en sneakers et survêtement de sport au milieu de la rue des Granges.

Il continue, désormais, à s’habiller «fripé gamin». Et je me demande depuis le début s’il s’agit d’une stratégie pensée et cynique de Rastignac éternel, retour de cavale, offrir symboliquement son cou et ses joues à la vindicte, aux adversaires politiques, aux médias, ou s’il est juste passé voir un psy, et laisse depuis affleurer quelque chose qui serait «vraiment lui».

On ne voit que lui alors qu’on pensait ne plus le revoir. Son possible come-back crée une stupeur générale, entre Edmond Dantès et retour d’Hannibal Lecter, à vous de décider. On ne sait pas trop ce qu’il pense, ce qu’il faut en penser, à qui il en veut, s’il va se venger ou juste continuer à exister, si ses électeurs sont une secte qui le regrette, ou l’addition de ceux qui lui ont pardonné: avons-nous affaire à de la revanche ou à de la compassion quasi religieuse? Au secours, sociologues, politologues, «genevotologues»!

On ne voit que lui alors qu’on pensait ne plus le revoir. Il fait des promesses électorales qui ressemblent évidemment aux habituelles promesses qui n’engagent que ceux, etc., et c’est comme si ses turpitudes personnelles passées étaient noyées dedans: au fond, irradie-t-il, sa politique comme celle des autres n’est peut-être qu’un art des promesses non tenues, donc des mensonges, non? Alors un peu plus, un peu moins, quelle importance? La vie ressemble à une course de voitures, et si l’on sort de la route vivant, on remet les gaz. Étonnez-vous de ceux qui ne votent pas.

On ne voit que lui alors qu’ils font comme s’ils ne le voyaient pas, qu’il n’existait pas, fantôme transparent, même pas là. Lors du dernier débat sur Léman Bleu, les autres candidats au Conseil d’État de Genève, quel que soit leur parti, ne le regardaient pas, ne lui répondaient pas, ne lui posaient pas la moindre question. Si l’on veut faire moderne, on dira qu’ils l’ont ghosté. Et c’est ainsi qu’il les hante.



Christophe Passer , né à Fribourg, travaille au Matin Dimanche depuis 2014, après être passé notamment par le Nouveau Quotidien et L'Illustré.

