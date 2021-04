Lettre du jour – Gestion genevoise incohérente Opinion Courrier des lecteurs

FRANK MENTHA

Choulex, 11 avril

Genève n’a pas été à la hauteur pour gérer cette pandémie. La comparaison avec d’autres cantons le démontre. Bâle-Ville a, au prorata de sa population, 3,7 fois moins de décès liés au Covid. Ce demi-canton qui, tout comme Genève, possède un aéroport, une région très dense et de très nombreux frontaliers avait pris des mesures drastiques. Il y avait l’été dernier 40 centres pour tester, contre seulement deux centres genevois pour une population pourtant 2,5 fois plus nombreuse. Dans les EMS de Bâle-Ville, il y avait 6 fois moins d’infections au Covid-19.

La crise dure depuis une année et les incohérences, tout comme les mesures incomprises, sont encore beaucoup trop nombreuses.

Est-ce que la protection des patients dans les EMS genevois était suffisante? La cellule de crise des EMS de notre canton était composée d’un représentant du département, d’un pour les infirmiers, d’un pour le personnel administratif, de deux représentants pour les partenaires sociaux et d’un pour les médecins référents. Quelles sont la compétence et la crédibilité d’une telle task force?

La crise dure depuis une année et les incohérences, tout comme les mesures incomprises, sont encore beaucoup trop nombreuses. Les terrasses des restaurants sont fermées et un méga-LunaPark est autorisé à Plainpalais. Il est question de réduire au maximum les interférences sociales et la capacité des transports publics est réduite. Les regroupements peuvent être amendés et, ce week-end de Pâques, le hall de l’aéroport était bondé. Avec l’immense réduction du trafic aérien, il aurait été possible d’étaler les vols pour éviter un tel rassemblement. Lors de la première vague, les mesures de protection et de distances à l’aéroport n’étaient déjà pas respectées.

Est-ce que nos mauvais résultats sont dus à la malchance ou, au contraire, à un manque d’analyse et de capacité pour agir? Pour beaucoup d’observateurs, il nous manque un pilote…

André Pfeffer

