OLIVIER VOGELSANG

Genève, 15 août

Les lignes qui suivent sont une réaction à la lettre intitulée «Gériatrie» parue dans la «Tribune» du 11 août. Je souhaite préciser quelques éléments. Genève est le seul canton suisse à s’être doté d’un hôpital universitaire entièrement consacré aux personnes âgées.

Il offre des urgences réservées aux plus de 75 ans, sept jours sur sept, ainsi qu’un plateau technique complet prodiguant des soins aigus et intermédiaires de pointe. Il dispose de 280 lits et reçoit quelque 4’500 patients et patientes par an. À ses côtés, les hôpitaux de Bellerive, Loëx, Beau-­Séjour et la Clinique de Jolimont complètent le dispositif et accueillent, tous ensemble, quelque 12’000 personnes par an avec passion et engagement.

Tous ces établissements rassemblent des professionnel·le·s d’un niveau exceptionnel qui prodiguent aux personnes âgées les soins dont elles peuvent avoir besoin. Les niveaux de soins sont définis par la LAMal, qui distingue ce qui a trait aux soins aigus et aux soins de réadaptation.

La facturation des prestations répond à des critères stricts, également définis par la LAMal. On passe du régime soins aigus ou réadaptation à celui des soins de maintien, en fonction de deux critères: la fin du besoin de prise en charge en milieu hospitalier et l’impossibilité de la personne de retourner à domicile. C’est une chance pour Genève de disposer d’une infrastructure de soins gériatriques de cette qualité.

Enfin, c’est le lieu de rappeler que les HUG sont l’établissement cantonal de soin qui accepte toutes et tous les patient·e·s, quel que soit leur âge, leur état de santé, leur origine, leur couverture d’assurance, même s’ils et elles en sont dépourvu·e·s. Toutes et tous sont soigné·e·s par des professionnel·le·s dont l’engagement m’impressionne chaque jour et qui y mettent tout leur cœur et toute… leur âme.

Pr Christophe Graf, médecin gériatre, responsable du Département de réadaptation et gériatrie des HUG

