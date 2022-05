Pavé dans la mare politique – Gerhard Pfister s’explique sur la «neutralité indécente» suisse Le président du Centre brise un tabou en prônant la livraison d’armes à l’Ukraine. Il fustige la passivité du Conseil fédéral. Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

Si les prix de l’essence à la pompe flambent, Gerhard Pfister demande que la TVA soit suspendue provisoirement. ADRIAN MOSER/TAMEDIA AG

On a peu entendu Gerhard Pfister, le président du Centre, lors de la pandémie. Mais sur la guerre en Ukraine, il fait feu de tout bois et remet en cause la neutralité comme nous la connaissons.