Récit de concert – Gergiev et Trifonov, le triomphe constant Le chef russe, à la tête de l’Orchestre du Théâtre Mariinsky, et le pianiste ont fait le plein d’ovations lundi soir au Victoria Hall. Rocco Zacheo

Le pianiste russe Daniil Trifonov. DEUTSCHE GRAMMOPHON

En musique comme ailleurs, l’histoire ne se répète pas, elle bégaie. Partons de ce constant pour évoquer le passage au Victoria Hall du tsar de la direction, le chef moscovite Valery Gergiev, et de ses protégés de l’Orchestre du Théâtre Mariinsky. Une plongée dans le programme proposé lors du rendez-vous de lundi aura tout d’abord permis de retrouver une entame identique du concert livré dans les mêmes lieux il y a deux ans à peine. Ainsi, le «Prélude à l’après-midi d’un faune» de Debussy – la pièce en question – pourrait fait dire qu’il y a, dans les listes de cette redoutable machine culturelle qu’est l’institution russe, des hits qu’on colporte des années durant et qu’on sort selon les besoins de ses petits tiroirs. Alors, paresse? Prise de risque minimale? L’océan que forme le répertoire symphonique est vaste, Gergiev semble vouloir se limiter à sa mare personnelle.

L’étonnement renouvelé

L’audace dans ses propositions fait défaut plus loin d’ailleurs, avec le «Concerto pour piano et orchestre No 4» de Rachmaninov et la «Symphonie fantastique» de Berlioz, pièces rebattues depuis des lustres. Il n’empêche, au-delà des redites et de l’offre escomptée, le maestro garde, année après année, une faculté rare: celle de renouveler auprès du public l’étonnement face aux œuvres, comme si à chacune de ses interprétations, on en redécouvrait l’essence et la perfection des formes. Ce fut donc le cas avec le «Prélude…», étiré certes sur des tempi invraisemblablement lents, mais investi avec une finesse et des équilibres tout à fait stupéfiants. Ici, comme dans la «Pavane pour une infante défunte» de Ravel, livrée en rappel, on a retrouvé les sonorités légendaires des archets, soyeuses et raffinées, dans un fondu sonore renversant.

Cure-dents entre les doigts, battue quasi absente, main gauche qui papillonne et vibre, Gergiev a accompagné de manière tout aussi aboutie son grand complice, le pianiste Daniil Trifonov. Un musicien habité, dont le regard halluciné et les mouvements saccadés du corps soulignent un jeu vertigineux d’aisance. Deux heures de musique plus tard, la paire est partie avec les ovations, sur un triomphe toujours constant.

