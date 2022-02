Les sorties cinéma – Gérard Depardieu et Stan Wawrinka s’associent sur «Maison de retraite» Une comédie un peu molle au service mais gagnante au final… et d’autres films, «King», «Les visiteurs», «Un autre monde» etc. Cécile Lecoultre Pascal Gavillet

«Maison de retraite»

Kev Adams et Gérard Depardieu se font un match (de boxe) dans «Maison de retraite», divertissement fair-play coproduit par Stan Wawrinka. PRAESENS/DR

Gériatrie Des cinéastes émus par les pensionnaires d’un EMS, rien de nouveau. Mais quelle importance? Sur ce thème, le Suisse Daniel Schmid dans «Le baiser de Tosca», le Hollywoodien Dustin Hoffman dans «Quartet» et quelques autres comme Claude Lelouch dans «Les plus belles années d’une vie» ont ému pour l’éternité. Sans toucher à ces sommets, «Maison de retraite» trouve sa couleur particulière par la présence de Gérard Depardieu en vieux boxeur, un Lino qui évoque Ventura, se clashant avec Kev Adams en «jeune garde» du comique français. Pour l’anecdote, le comédien semble cultiver ce problème générationnel qui donnait déjà à ses précédents efforts comiques toute leur substance face à Franck Dubosc dans «Haters».

Abo Interview «Wawrinka a sauvé notre film par amitié» Au-delà, la rencontre provoque un moment d’anthologie si scénarisé qu’il agace, quand aux toilettes, l’infirmier improvisé doit tenir le «serpent» du gros. Passons sur cette fausse audace graveleuse, d’autres saynètes moins ambitieuses, finissent par créer un climat attachant. Même si en maison de retraite, les gags semblent toujours tourner autour du sexe et de la nourriture.

À la rescousse, Mylène Demongeot, Daniel Prévost et autre Jean-Luc Bideau s’agitent avec une verve de vigoureux anciens combattants. Autre Vaudois de l’étape gériatrique, le champion de tennis Stan Wawrinka qui a aussi coproduit ce scénario et y interprète un rôle minuscule au quasi final. Dernière précision, la dédicace à Daddy Roger n’est pas destinée à son complice Federer mais au père de Kev Adams décédé du Covid.

Et Gégé apprend les joies de la console… choc générationnel un peu pipé dans «Maison de retraite». PRAESENS/DR

L’ensemble ne donne pas dans l’acharnement thérapeutique mais dispense des gags bon enfant. Rattrapée par les scandales de gestion d’établissements pour personnes âgées, la comédie de Thomas Gilou peut même se targuer d’une actualité vivifiante. La vérité si je mens… CLE

«King» se caresse dans le sens du poil

Devinette dans «King»: distinguer le lionceau virtuel et le vrai de vrai… PATHE/DR

Jeunesse Dans le Val d’Oise, Inès et Alex, 12 et 15 ans, recueillent un lionceau de contrebande échappé de l’aéroport et décident de le ramener à la vie sauvage. Les douaniers et le reste du monde contrarient ce projet. Déjà cousu de fil de blanc, ce scénario «mimi» à pleurer caresse les effets spéciaux dans le sens du poil. King a en effet été créé par la société française de VFX, le modèle original n’apparaissant qu’en de rares gros plans.

Pour le reste, bons sentiments et joliesse narrative ont un air de déjà-vu. Même Gérard Darmon en grand-père bourru mais gentil appartient aux décors de ce type de divertissement familial. CLE

«Un autre monde», les retrouvailles de Kiberlain et Lindon

Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain, autrefois couple à la ville, forment toujours un merveilleux tandem de cinéma face à la caméra de Stéphane Brizé dans «Un autre monde». DR / XENIX

Retrouvailles Le réalisateur Stéphane Brizé possède une grâce particulière dès qu’il regarde les acteurs Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon. Au-delà du couple que ces deux-là formèrent à la ville, filmés dans «Mademoiselle Chambon», «Quelques heures de printemps» ou ici, «Un autre monde», une alchimie incroyable subsiste, capable de suggérer les émotions les plus fines sur somme tout, des thèmes banals.

«Mademoiselle Chambon», une peinture du couple exquise qui unissait Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain sous la direction de Stéphane Brizé. DR

Le coup de foudre, la séparation, le divorce, l’envie… dans ce troisième film «conjugal» pourtant, une autre thématique chère à Brizé et Lindon prend pourtant le dessus, l’univers impitoyable du travail, que cinéaste et comédien ont déjà décortiqué dans deux autres longs métrages, «La loi du marché» ou «En guerre».

«J’ai 50 ans, j’ai sacrifié ma vie professionnelle, je ne veux pas en plus, rater ma vie sentimentale!» Anne, interprétée par Sandrine Kiberlain dans «Un autre monde»

Patron décrit comme «attaché à l’humanisme» par ses chefs, «pourri et nanti» par ses employés, Philippe Lemesle a voué sa vie à l’entreprise. Quitte à sacrifier sa vie de famille. Quand Anne son épouse, lassée de ses absences, silences, fatigues, veut divorcer, son quotidien se fissure. D’autant que la rupture coïncide avec de nouvelles pressions de sa direction pour augmenter le rendement, supprimer des emplois, rentabiliser à court terme encore et toujours.

Les habitués de cette tribu de cinéma percevront sans doute l’amplitude du raisonnement. Lindon qui a pour Brizé, occupé tous les postes, du surveillant de rayon au cadre dynamique en passant par le meneur syndical, poursuit une descente objective dans les arcanes du monde industriel contemporain. Instructif, lucide, direct… et pourtant, l’ensemble cette fois, convainc moins. Les aficionados poursuivront l’étude avec un petit ouvrage épatant, «Stéphane Brizé-Vincent Lindon, les plans de bataille», de Quentin Victory Leydier (Éd. LettMotiv). CLE

«Uncharted» de la console au grand écran

Mark Wahlberg en Drake flanqué d’un jeune disciple surdoué, vont-ils vous faire les poches avec «Uncharted»? SONY / DR

PlayStation Nombre de jeux vidéo inspirent ces temps d’ambitieux projets cinématographiques. Déjà porté à plusieurs reprises au cinéma mais sans les moyens requis, «Uncharted», adapté d’un hit des consoles PlayStation, pose en luxueux banc d’essai pour Sony. Une distribution draguant l’international, de l’Américain Mark Wahlberg à l’Espagnol Antonio Banderas ou le Britannique Tom Holland, un scénario à la Indiana Jones, de l’action sautillante à chaque séquence…

Pickpocket de génie, Nathan Drake embauche son jeune comparse dans une chasse au trésor, aussitôt ils sont coursés par d’autres voleurs. Indices cachés, exotisme des sites, aventures façon parc d’attractions… pour trouver la fortune de Magellan, 5 milliards de dollars en environ, les cascades se suivent et virevoltent avec une efficacité technologique souveraine où subsiste néanmoins un petit parfum «vintage». De là à imaginer qu’il va falloir s’enfiler une douzaine de parties dans un proche avenir, c’est un peu la galère pour tout amateur de cinéma. CLE

«Rifkin’s Festival» raconte (encore) Woody Allen

Wallace Shawn, Gina Gershon et Louis Garrel dans le petit monde de Woody Allen. FRENETIC / DR

Comédie Ce Woody Allen se sera fait attendre et traîne depuis deux ans dans les tiroirs. Le film avait été présenté en première au festival de San Sebastian en automne 2020 et c’est tout sauf un hasard. Car l’intrigue se déroule exactement là-bas, durant ce festival. On y suit un couple d’Américains qui vont sur place et entament chacun une liaison.

Elle (Gina Gershon) avec un réalisateur français coté (Louis Garrel, délicieux). Et lui (Wallace Shown) avec une doctoresse de la ville. Une double liaison pas forcément crédible, mais la petite musique d’Allen fait des merveilles, et comble les disharmonies d’un scénario trop arrangé pour tenir la route. On se régale néanmoins avec un métrage solaire et doux, drôle et grave à sa manière. Une sorte de parenthèse dans l’œuvre du cinéaste dont on ne connaît pas encore les prochains projets. PGA

«Les vedettes», les fidèles du Palmade Show

Dans la plus pure tradition du Palmade Show, des «Vedettes» à l’humour de potes décalé et tendre. JMH / DR

Humour de bande Toujours à l’affût d’une idée qui puisse allumer la mèche d’un film, les rois du sketch tirent un peu sur ce gag. Daniel, chanteur raté et endetté, bosse dans un magasin d’électroménager. Quand l’artiste toujours tenaillé par ses rêves de gloire, remarque que son collègue Stéphane connaît le juste prix de la moindre bricole, il décide d’exploiter ce talent. La recrue en plus, gobe les embrouilles avec une naïveté crasse.

Après «La Folle aventure de Max et Léon», les potaches du Palmade Show n’ont sans doute pas beaucoup progressé dans l’art de la mise en scène. Tant pis… leur fidélité demeure ailleurs, dans un humour décalé mais jamais vraiment méchant. Ainsi le tandem réussit à fustiger la bêtise humaine des jeux télévisés mais ne traîne pas dans la boue ses spectateurs assidus. Nous, en somme… et c’est bien vu! CLE

«Grosse Freiheit»

Franz Rogowski et Georg Friedrich, héros de «Grosse Freiheit», prix du jury à Cannes. DR

Drame Récompensé du prix du jury de la section «Un certain regard» en 2021 à Cannes, ce long-métrage de Sébastien Meise évoque une époque pas si lointaine où l’Allemagne emprisonnait les homosexuels, jugés hors la loi selon l’article 175 du Code pénal allemand. Lui s’appelle Hans Hoffmann et est campé par un excellent acteur, Franz Rogowski, qu’on a pu voir assez souvent, et notamment dans «Une vie cachée» de Terrence Malick.

Le drame est filmé de manière assez classique, mélange de solidité et d’un certain réalisme, ce qui en l’occurrence n’est pas un défaut. Les trois quarts du film se déroulent en milieu carcéral et évitent les clichés relatifs à ce contexte. On suit ainsi les pas d’un personnage hors-norme que la caméra semble petit à petit apprivoiser. PGA

