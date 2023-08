Ambition présidentielle – Gérald Darmanin se présente en champion du social Pour conquérir l’Élysée en 2027, le ministre français de l’Intérieur, faucon de droite, se mue en défenseur des prolétaires. Alain Rebetez - Paris

Gérald Darmanin dévoile sa stratégie pour battre Marine Le Pen en 2027: reconquérir les classes populaires en occupant à la fois le terrain de la sécurité et du social. Sameer Al-Doumy/AFP

On pourrait appeler ça un coming out politique, et plutôt du genre assumé. Tout le monde connaissait l’ambition du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, son envie dévorante depuis longtemps d’accéder au poste de premier ministre, mais à peine un mois après avoir vu l’échec de cet espoir, loin de ronger son frein ou de lécher ses plaies, il vise déjà plus haut, et même tout en haut: la présidentielle. Dans un entretien paru dimanche sur le site du «Figaro», il l’assume crânement: «Ce qui m’intéresse, ce n’est plus de regarder ce qu’il s’est passé en 2017 et en 2022. Ce qui m’inquiète maintenant, c’est ce qui se passera en 2027.»