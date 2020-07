Nos parcs secrets (3/7) – Genthod: Le Saugy et son parc Lullin Secret, ce parc ne l’est peut-être pas pour les Genthousiens, mais pour les autres, quelle découverte! Benjamin Chaix

Le parc offert par Jean Lullin compte 63 000 mètres carrés. Enrico Gastaldello

Un promeneur distrait penserait que le 2, rue du Village, à Genthod, est une propriété privée. Des grilles, une façade aristocratique, il y a de quoi passer son chemin. Et pourtant… Si le banquier Jean Lullin (1893-1985) a voulu donner de son vivant son domaine à l’État de Genève, ce n’est pas pour qu’il ne profite qu’au gouvernement. Certes, depuis 1973, il ne s’est pas passé grand-chose entre les quatre murs de la maison de maître, mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est le parc. Il est constitué de deux parties. D’abord la terrasse et le jardin proches de la demeure, ensuite le champ environné d’arbres qui descend jusqu’à la voie ferrée et la route de Lausanne. Cette seconde partie est surtout fréquentée par des propriétaires de chiens et leurs protégés, qui y sont les bienvenus. En bas du pré, une percée dans le petit bois permet de contempler le lac et les Alpes. Le domaine s’appelle Le Saugy. Il a connu de nombreux propriétaires successifs.