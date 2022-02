JO 2022 - Genoni dans les buts suisses contre les Tchèques

Ski alpin

L’Italienne Sofia Goggia, deuxième de la descente derrière la Schwytzoise Corinne Suter, a témoigné de sa condition physique imparfaite seulement trois semaines après une entorse au genou gauche.

Sofia Goggia. AFP

«J’éprouve de la gratitude à être ici, depuis la blessure je me suis dit que si je parvenais à arriver jusqu’ici, la course serait la partie la plus facile. Félicitations à Corinne, je suis un peu triste de ne pas avoir gagné la médaille d’or, mais j’aurais signé pour la médaille d’argent après la blessure», a assuré Goggia, qui avait remporté le titre en 2018.