Volée dans le bus, elle retrouve son bien à Cointrin

Une touriste américaine a eu de la chance. En effet, l’Administration fédérale des douanes (AFD), qui avait procédé à un contrôle dans un bus grandes lignes à la douane de Bardonnex (GE), a arrêté un homme qui lui avait dérobé son ordinateur, une montre et sa bague de fiançailles.

Le malfrat, un Libyen de 23 ans séjournant illégalement en Suisse, avait des faux papiers et était connu pour des affaires de vol. Raison pour laquelle ses effets ont été examinés, explique l'AFD dans un communiqué mardi. Les douaniers ont alors notamment découvert dans son sac une petite quantité de haschich, ainsi que l'ordinateur de la touriste. Le malfrat a reconnu qu'il l'avait volé à une passagère du bus dans lequel il se trouvait.

L'AFD et la police genevoise ont ainsi pu identifier et retrouver la victime à l'aéroport de Genève, au moment où elle s'apprêtait à embarquer dans un avion à destination des USA. L’Américaine a ainsi pu immédiatement récupérer son ordinateur. Elle retrouvera sa bague de fiançailles et sa montre plus tard. Quant au voleur, il a été remis à la police genevoise.