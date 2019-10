Un train direct des skieurs devrait relier Genève à Verbier

Du wagon à la télécabine, il devrait bientôt n’y avoir qu’un pas. Les CFF et Téléverbier, a appris la «Tribune de Genève», sont en tractations avancées pour développer une desserte directe de la station valaisanne au départ de l’arc lémanique. La nouveauté pourrait être lancée avant Noël, dans la foulée du lancement du Léman Express.

L’idée a été dévoilée la semaine dernière par le directeur régional des CFF lors d’une conférence organisée par l’association ferroviaire Alp-Rail. «Nous allons faire des trains-ski entre Genève et le Valais le week-end avec des Regio Express qui iront jusqu’au Châble, a indiqué Alain Barbey. Il s’agit de proposer un produit intégré à un prix très attrayant, mais à condition que Téléverbier soit sur Swisspass.»

Accord oral conclu

La carte électronique, support des abonnements CFF demi-tarif ou général, a été adoptée jusqu’ici par de nombreuses stations alémaniques, mais aucune romande. Verbier fera-t-elle le pas? «Un contrat en ce sens est en passe d’être signé, affirme Laurent Vaucher, directeur général de la société de remontées mécaniques. L’affaire est conclue oralement, nous sommes en train de ficeler les détails et une annonce officielle devrait avoir lieu à la fin du mois d’octobre ou au début de novembre. Les offres commenceront le 21 décembre et se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’avril, voire jusqu’au début de mai pour la Patrouille des Glaciers.»

L’idée serait de faire circuler le samedi et le dimanche matin un train Regio Express de Genève sans arrêt jusqu’au Châble, une gare souterraine moderne, mise en service en novembre dernier au pied des télécabines mettant le cap sur Verbier et les Mayens de Bruson. La station est apte à accueillir les trains à deux étages assurant le service Regio Express. Deux de ces types de convois circuleront chaque heure dès la mi-décembre dans le tronçon ferroviaire CEVA, creusé sous Genève jusqu’à Annemasse, alors que l’autre terminus se situera tantôt à Vevey, tantôt à Saint-Maurice. Le train ski matinal pousserait le zèle jusqu’à Martigny puis Le Châble. Sur le chemin du retour, le soir, on imagine un train spécial descendant jusqu’à Vevey où il s’accrocherait au convoi Regio Express normal et ferait tout le trajet jusqu’à Annemasse.

«L’offre crée la vocation»

«Nous voulons aussi faire des choses qui ont un sens pour les déplacements liés aux loisirs, motive Alain Barbey. On va tester! C’est souvent l’offre qui crée la vocation.»

«L’accès direct par train est un sérieux atout, enchaîne Laurent Vaucher. Il y a d’une part les problèmes d’engorgement sur les routes qui rendent difficile le retour du Valais le dimanche soir, mais aussi le fait que les millennials (ndlr, les membres de la génération venue au monde à l’approche de l’an 2000) ne courent plus après le permis de conduire comme nous le faisions à l’époque, parce qu’ils n’en ont pas envie ou pour des raisons de coût. Les sondages montrent que les jeunes d’environ 25 ans se détournent du ski car c’est trop compliqué.»

Il est trop tôt, selon le dirigeant, pour parler d’horaires ou de tarifs, même s’il promet une «réduction sur la journée de ski si vous prenez le train». Et de promettre aussi de prochaines améliorations en gare du Châble, en matière de consignes et de vestiaires, afin qu’on puisse venir et repartir «en costard».

Concurrence sur les rails

Le domaine skiable des 4 vallées, dont Verbier est l’épicentre, fait face à une concurrence croissante en matière de connexion au chemin de fer. Dans le Haut-Valais, Fiesch a couplé sa télécabine à une nouvelle gare.

En Haute-Savoie s’élabore le projet Funiflaine, une télécabine qui relierait la station de Flaine à la vallée de l’Arve. La station inférieure se situerait à portée de la gare de Magland, sur la ligne 3 du Léman Express. «La mise en service du téléporté est prévue pour fin 2023 avec un début des travaux programmé pour fin 2021, indique Jérôme Dussert, directeur de Funiflaine. La recherche d’un concessionnaire est en cours.»