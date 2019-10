Un camion à hydrogène de 40 tonnes bientôt réalité?

Un camion de livraison de 40 tonnes fonctionnant à l'hydrogène pourrait sillonner l'été prochain les routes genevoises. Fruit de l'association de quatre entreprises, ce projet, intitulé «Generation of Hydrogen», a été présenté aux médias, ce mardi à Genève, par la Fondation Nomads.

Les quatre entreprises sont Migros, le développeur de systèmes de propulsion électrique-hydrogène Green GT, les Services industriels genevois (SIG), et le groupe saint-gallois spécialisé dans les camions LARAG. Chaque composante de l'association apporte son savoir-faire.

Le moteur à hydrogène est bien mieux adapté aux poids lourds que le simple moteur électrique. Avec lui, il n'y a pas besoin d'embarquer d'imposantes batteries faites de terres rares pour stocker l'électricité. Le moteur à hydrogène permet aussi une plus grande autonomie et dégage une puissance plus importante.

Pour le directeur général des SIG Christian Brunier, cette solution est une vraie alternative. Dans le projet, l'entreprise genevoise va produire l'hydrogène et la stocker en bonbonnes pour qu'elle puisse être emportée par le camion. Une centrale solaire sera construite l'an prochain à Genève pour les besoins de cette production.

Aujourd'hui, 90% du dihydrogène utilisé par ces systèmes fonctionnant à base d'hydrogène sont produits à partir d'énergies fossiles, a rappelé Christian Brunier. Le projet «Generation of Hydrogene» s'est refusé à aller dans ce sens, optant pour des énergies renouvelables comme le solaire ou l'énergie hydroélectrique.

Sous l’égide de la fondation Nomads, SIG et trois partenaires unissent leur savoir-faire pour construire, alimenter et tester un camion à hydrogène vert à Genève. https://t.co/iyxLZuQ1lz #MobilitéDurable #TransitionEnergétique pic.twitter.com/En8fCStByx — SIG (@SIG_Geneve) October 8, 2019

Un savoir-faire à développer

La Fondation Nomads estime que le projet a l'avantage d'avoir un ancrage régional. Dès le départ, toute la filière est intégrée, de la production d'hydrogène à la fabrication du moteur et du camion. Cette approche permettra de former des spécialistes et d'acquérir un savoir-faire précieux.

Le camion emportera avec lui une pile à combustible qui transformera le dihydrogène en électricité. Actuellement, ces piles à combustible contiennent du platine. Le platine de ces piles devrait cependant être remplacé rapidement par des nanoparticules de carbone. Tout pourra être ainsi fabriqué avec des matériaux trouvés sur place.

Le premier camion Migros à l'hydrogène devrait s'élancer sur les routes en juillet prochain. Ce véhicule servira de test. Le projet «Generation of Hydrogen» s'inscrit dans une dynamique nationale. Si l'expérience s'avère concluante, d'autres camions verront le jour, et pas uniquement pour Migros. (ats/nxp)