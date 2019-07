Un audit est requis sur les normes bafouées du bruit routier

L'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) reste trop souvent lettre, notamment à Genève. La section locale de l'Association Transports et Environnement (ATE) a convoqué mardi la presse pour lui annoncer son intention de saisir la Cour des comptes à ce sujet. Cet organe de surveillance de l'action publique ne commente pas, n'ayant encore rien reçu de la part de l'association.

«Plusieurs études montrent que le bruit n'est pas une simple question de confort ou de ressenti personnel, mais relève de la santé publique au vu de son incidence sur le sommeil, les troubles du rythme cardiaque, la mémoire ou les problèmes d'apprentissage, relève Lisa Mazzone, conseillère nationale et présidente de l'ATE Genève. L'OPB étant en vigueur depuis 1987, cela laissait largement le temps aux collectivités de procéder aux modifications nécessaires dans les délais impartis qui ont été reportés à plusieurs reprises.»

Un état d'avancement disparate

Le dernier délai tombait en mars 2018, date à partir de laquelle tous les tronçons du pays devaient être assainis, ceux qui ne le sont pas relevant du coup de l'illégalité. La Confédération a toutefois prolongé à 2022 la date butoir pour bénéficier de subsides en la matière. En 2012, selon une statistique mentionnée par l'ATE, un quart des habitants du canton soit quelque 120'000 personnes étaient exposées à un bruit routier effectif. «Nous n'avons pas trouvé de chiffres plus récents ce qui dénote un manque de transparence», fustige Lisa Mazzone. Les propriétaires exposés aux nuisances excessives seraient fondés à exiger des dédommagements, ce qui constitue un risque financier pour les collectivités publiques potentiellement visées.

Le 17 juillet, le Conseil d'État a remis au Grand Conseil un rapport sur le sujet. Selon ce document, l'état d'avancement de l'assainissement du réseau routier cantonal était de 81% à la fin de 2018. Quant aux routes communales, les statistiques variaient grandement d'une municipalité à l'autre avec un avancement de 6% à Chêne-Bougeries, 7% à Cologny, 97% à Plan-les-Ouates ou 99% à Veyrier. La ville de Genève (qui n'a aucune route cantonale sur son sol) affichait un taux de 33% et prévoyait d'avoir mené à bien 75% de la tâche à l'horizon 2022. Le rapport gouvernemental évoque une «planification jugée ambitieuse».

Phono-absorbant critiqué

Ancêtre de la Cour des comptes, la défunte Commission externe d'évaluation des politiques publiques avait rédigé un rapport sur le sujet en 2012, rappelle Caroline Marti, vice-présidente de l'ATE Genève. «Sept recommandations avaient alors été émises, et il est consternant que le Conseil d'État ne semble avoir retenu que la pose de revêtement phono-absorbant plutôt que de viser aussi le volume du trafic, la vitesse ou le comportement des conducteurs, fustige celle qui est aussi députée au Grand Conseil. Le phono-absorbant est une mesure qui n'est pas durable et qui est chère.»

Selon le rapport du Conseil d'État, le coût de ces enrobés spéciaux est de 85 francs par mètre carré. Les revêtements utilisés jusqu'en 2008 ne réduisent plus le bruit que d'un décibel quinze ans après leur pose. Les matériaux plus modernes utilisés dès 2009 réduisent à leur pose le vacarme de 8 décibels pour une vitesse de 50 km/h, mais cette performance n'est plus que de 3 décibels après quinze ans.

Lors de la conférence de presse, le récent cas de l'avenue de l'Ain a été détaillé (lire aussi nos éditions du 21 mai). Sur cet axe sinistré, l'abaissement de la vitesse maximale (de 60 à 50 km/h) a été testé durant un an, sans être reconduit, faute de résultat probant sur le bruit. Riverain, Daniel Dind a critiqué cette décision, notamment car cette supposée inefficacité ne correspond pas au ressenti des habitants et parce que la réduction effective de la vitesse n'avait pas fait l'objet de contrôles.