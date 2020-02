Des travaux de soudure seraient à l'origine de l'incendie du Musée de Carouge

Après plus de cinq mois d’enquête, l’origine du feu qui a ravagé la partie supérieure du Musée de Carouge le 30 août est connue. Selon la maire Stéphanie Lammar, «tout laisse à penser que sa cause est due à des travaux de soudure».

Si aucun blessé n’était à déplorer lors du sinistre, le bilan matériel est lourd: la charpente et la toiture de ce bâtiment classé au patrimoine ont été détruites. Elles devront être entièrement reconstruites, au même titre que toute l’isolation, qui venait d’être refaite. La magistrate socialiste évoque un surcoût de 500'000 à 600'000 francs, qui sera pris en compte par les assurances.

L’incendie a également eu pour effet de retarder de plus de six mois la fin des travaux en cours dans le musée. Pour mémoire, ce chantier vise la mise aux normes du bâtiment en matière de sécurité et de consommation énergétique. Il a également pour but de donner plus de visibilité à cette institution carougeoise qui donne sur la place de Sardaigne. Un grand hall d’entrée vitré sera aménagé à l’ouest de l’accès actuel et le bâtiment sera agrandi. Il disposera ainsi d’un nouvel espace d’accueil confortable, qui fera également office de point d’information de la Ville lors des week-ends d’exposition.

En déplaçant sa réception, le musée gagnera de la place et pourra disposer d’une salle d’exposition supplémentaire de 30 m2. La rénovation des bureaux situés au premier étage ainsi que l’aménagement des combles en espace de médiation et de conférences destiné notamment aux classes sont également prévus.

En raison de l’incendie survenu l’été dernier, les habitants de la Cité sarde devront attendre jusqu’au printemps 2021 pour pouvoir visiter une exposition dans leur nouveau musée. En attendant, les exhibitions de ce printemps et de l’automne se dérouleront dans l’ancien bâtiment de la police municipale situé au boulevard des Promenades.

L’institution, qui a vu le jour en 1984 dans le but de sauver le patrimoine culturel carougeois, compte 5000 œuvres et organise deux expositions par année.