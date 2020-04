Un syndicat dénonce la pression exercée sur les soignants genevois

C'est le blues des blouses blanches. Lors d'une conférence de presse donnée en vidéo ce mercredi matin, le syndicat SSP a dénoncé la dégradation des conditions de travail que la crise sanitaire en cours suscite dans le personnel hospitalier, ainsi que dans les EMS. La pandémie conduirait les directions à bafouer les droits des travailleurs et le manque de matériel leur ferait courir des risques, dénonce notamment le syndicat.

«Les soignants n'ont pas attendu le Covid-19 pour être surchargés, résume Sabine Furrer, secrétaire syndicale du SSP. On dénonce depuis des années le sous-effectif aux HUG ainsi que dans les EMS où l'initiative 125, approuvée par le peuple, n'est pas appliquée.»

La situation aux HUG est contrastée, selon David Andenmatten qui y est délégué. D'une part des journées de 12 heures en théorie, totalisant en pratique 13 ou 14 heures, dans des secteurs exposés comme les soins intensifs, tandis que le travail manquerait dans des services tels que la pédiatrie ou la chirurgie, si bien qu'on peut prier le personnel à la dernière minute de rester à la maison, exiger qu'il récupère ses heures supplémentaires tout en restant disponible si besoin. «C'est presque du travail sur appel, estime le syndicaliste. Sous prétexte de solidarité, les HUG bafouent les droits des travailleurs.»

Dans les EMS, «il n'y a pas assez de personnel pour assurer des soins de sécurité, sans même parler de qualité», juge pour sa part Thierry Daviaud, délégué dans ce secteur. Les syndicalistes évoquent un personnel mis sous pressions pour renoncer à ses vacances ou au contraire pour en prendre lorsqu'il s'agit de personnes à risques ou encore des personnes malades pressées d'écourter leur quarantaine pour reprendre le travail ou encore de rester en poste malgré des symptômes en attendant le résultat du test.

Le manque de matériel a, selon Thierry Daviaud, mis en péril la sûreté des soins. Et d'évoquer des masques chirurgicaux à changer toutes les deux heures qui sont portés toute la journée ou des surblouses à usage unique que les soignants doivent se partager: autant de «pratiques hallucinantes», selon ses termes, qui vaudraient des sanctions en temps normal. Aux HUG, selon David Andenmatten, les nettoyeurs se sont vu initialement interdire le port du masque tandis que les brancardiers devraient se satisfaire de «protections minimales».

Le SSP demande le respect des règles et des normes de sécurité et l'octroi d'effectifs suffisants. David Andenmatten se fait écho de rumeurs sur une baisse du budget des HUG en 2021. Le syndicat demande que l'ensemble du personnel et des résidents d'EMS soit testé, «pour savoir où on en est», et que le surcroît de travail des soignants soit au final reconnu par une compensation sous forme de temps ou de prime.