Stressé par l'épidémie, le contribuable peut espérer une trêve fiscale

«Niet!» C’est en substance la réponse donnée oralement mercredi par l’administration fiscale à une fiduciaire genevoise. Celle-ci, comme d’autres entreprises de la branche, invoquait le climat chaotique découlant de la crise sanitaire en cours pour demander un report des échéances fiscales fixées traditionnellement à la date, imminente, du 31 mars.

«Le maintien du délai, s’il se confirme, est assez triste», réagit David Perez Refojo, administrateur de la fiduciaire GVA Conseils. L’expert pense notamment à une catégorie particulière de contribuables.

En effet, les habitants suisses de Genève ou résidents de très longue date ont la possibilité d’obtenir un délai supplémentaire, ce qui peut se faire par internet, par courrier ou par téléphone moyennant un émolument de 20 fr. (40 si le report excède trois mois). Plusieurs cantons ont toutefois différé d’office cette date butoir à la fin de mai (Bâle, Zurich ou encore le Valais ont fait des annonces en ce sens ces derniers jours).

Mais pour les contribuables imposés à la source, c’est-à-dire avec un prélèvement direct sur leur salaire, la fin du mois de mars est l’ultime échéance pour exiger une révision a posteriori de leur imposition. Ils peuvent en effet faire valoir une déduction des frais par deux voies, l’une forfaitaire, l’autre se basant sur les dépenses effectives. Laquelle est la plus avantageuse? L’arbitrage peut nécessiter l’analyse d’un spécialiste. Les contribuables concernés sont nombreux. Si on additionne les frontaliers actifs à Genève et les Européens arrivés de fraîche date dans le canton (permis B), on cumule quelque 150000 personnes.

«Les gens paniquent»

«L’imposition à la source est notamment le lot d’une bonne part du personnel des HUG, frontalier et très sollicité par l’épidémie, poursuit David Perez Refojo. On ne lui permet pas de s’occuper de sa fiscalité après la tempête, alors que le choix du type de déduction peut avoir un impact se chiffrant en milliers de francs. Les fiduciaires tournent en sous-effectif et en télétravail, moins efficient. L’obtention de documents est devenue plus difficile. Les gens paniquent. Le téléphone sonne sans cesse. Personne n’avait prévu que le mois de mars se déroulerait dans un tel état d’alarme.»

Et de relever que le Canton du Valais, où les frontaliers sont pourtant moins nombreux, a, lui, prévu un report à fin mai pour la révision de l’impôt à la source.

Cet appel d’un professionnel n’est pas isolé. La situation n’a pas échappé au Groupement transfrontalier européen. «Beaucoup de monde s’inquiète et je ne comprendrais pas que l’administration cantonale ne s’adapte pas à la situation, s’insurge Michel Charrat, président de cet organe de défense des frontaliers. Les Genevois sont tout de même bien contents en ce moment d’avoir des frontaliers pour travailler dans les hôpitaux ou plus généralement dans les soins. Il s’agit de jouer la solidarité totale, de part et d’autre de la frontière.»

Les entreprises aussi

Les particuliers ne sont pas les seuls à réclamer une souplesse accrue du percepteur en ces temps troublés. Jeudi, la Fédération des entreprises romandes a inclus dans une liste de revendications un «décalage de deux mois (à réajuster en fonction de l’évolution de la situation) dans le paiement des acomptes des entreprises». Le Conseil fédéral a d’ailleurs déjà fait un geste en ce sens vendredi pour ce qui relève de la fiscalité nationale.

«Outre un report, on pourrait aussi imaginer de réduire les acomptes, poursuit Véronique Kämpfen, porte-parole de la FER. Ceux-ci sont calculés en fonction des années précédentes; une baisse pourrait mieux refléter la situation de l’année en cours.» Jeudi, tant la Banque nationale suisse que le Secrétariat d’État à l’économie ont pronostiqué que l’année 2020 serait marquée par une récession.

Des sursis en vue

Selon le Département des finances, le Conseil d’État étudie en ce moment des décisions fiscales en lien avec l’attaque du coronavirus. Des annonces devraient intervenir rapidement. «Nous finalisons actuellement un train de mesures concernant les modalités de paiement de l’impôt, dans le but d’alléger temporairement la charge financière des entreprises et des particuliers, confirme la conseillère d’État Nathalie Fontanet. Ces mesures seront présentées la semaine prochaine.»

Celles-ci s’inscriraient dans un climat de trêve générale motivé par l’épidémie. Le pouvoir judiciaire a reporté à la mi-mai les délais impartis par diverses juridictions et le Conseil fédéral a mis en vacances les tribunaux civils et administratifs. Le Conseil d’État a suspendu la récolte de signatures pour des référendums ou initiatives tandis que Berne a gelé les poursuites jusqu’au 4avril.