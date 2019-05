Rémy Pagani veut faire retirer du domaine public les trottinettes de Föhn

La Ville de Genève ne doit pas laisser une flotte de trottinettes électriques en location envahir son domaine public. Telle est en tout cas l'opinion de Rémy Pagani, magistrat chargé de l'Aménagement qui compte persuader ses quatre collègues de l'Exécutif municipal. L'élu d'Ensemble à gauche réagit ainsi au déploiement, ce jeudi matin, d'engins estampillés de la marque Föhn qui vient de se lancer à Genève.

«On m'a montré des photos où ces trottinettes se trouvent sans droit sur le domaine public, indique le conseiller administratif. Je compte faire constater cette situation par huissier. Ensuite, je persuaderai mes collègues de lancer une procédure analogue à celle que nous avons remportée contre Velospot pour faire retirer ces engins du domaine public. Sur ce sujet, le Tribunal fédéral a été très clair: une concession peut être demandée.»

Dans une affaire qui a occupé les juges genevois et fédéraux de 2015 à 2018, la Ville avait fini par avoir gain de cause contre ce réseau privé de vélos en libre-service qui souhaitait proposer ses engins à la location notamment sur les cases deux-roues. Le Tribunal fédéral avait fini par remarquer que l'utilisation commerciale du domaine public est soumise à autorisation dans le droit cantonal genevois et qu'il était d'intérêt public que la Commune «conserve la maîtrise de la chose publique». En l'occurrence dans le but de prévenir «un engorgement des places de stationnement de deux-roues», avaient écrit les juges fédéraux.

Mercredi, l'avocate mandatée par la marque Föhn avait assuré que ses responsables avaient décidé de «baser les trottinettes sur des zones appartenant à des institutions et des particuliers et éviter ainsi tout usage commercial du domaine public». Interpellée jeudi matin sur la présence de nombreuses e-trottinettes Föhn sur des cases deux-roues, Vanja Mégevand a démenti tout changement de stratégie au nom de ses clients. Selon elle, les trottinettes ont été déposées «sur les devantures de nos partenaires» et ce seraient les usagers qui auraient omis de les remettre, comme demandé, à leur point de départ. (TDG)