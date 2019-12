Réfugiés: le président du Costa Rica appelle «à l'aide»

Le président costaricain est venu à Genève pour obtenir de l'«aide» au Forum mondial des réfugiés. En deux ans, le nombre de demandes d'asile a été très largement multiplié en raison de la crise au Nicaragua. Carlos Alvarado s'attend à de nouvelles arrivées en 2020.

«Nous avons besoin d'aide», a-t-il expliqué mercredi devant la presse au dernier jour du Forum. La réunion à Genève, organisée un an après le lancement du Pacte mondial des réfugiés, doit aboutir à des engagements pour une meilleure répartition de la prise en charge de ces personnes et des communautés d'accueil.

Il faut que celle-ci «soit accomplie», dit le président qui pense avoir été entendu depuis le début de la rencontre mardi. Et de relever le décalage entre «ce que nous pouvons faire avec nos propres ressources» et les besoins.

Appel aux pays riches

Au total, de moins de 10'000 en 2017, le nombre de demandes d'asile est passé à plus de 80'000 depuis avril 2018, surtout de Nicaraguayens. A elles s'ajoutent environ 500'000 migrants présents sur le territoire costaricain, soit 10% de la population, dont 85% viennent également du pays voisin. Pour 2020, l'économie nicaraguayenne devrait reculer et la situation politique instable pourrait aussi alimenter de nouvelles arrivées, selon Carlos Alvarado.

Plus de 325 personnes ont été tuées et des centaines d'opposants ont été détenus dans ce pays dans la répression de manifestations contre le président Daniel Ortega depuis avril 2018. Carlos Alvarado ne voit pas non plus une amélioration au Venezuela d'où vient le deuxième plus grand nombre de migrants. Des Africains qui obtiennent eux des visas pour d'autres pays arrivent aussi au Costa Rica avant de tenter de remonter vers le nord du continent américain.

Mardi, de nombreux acteurs, du président turc Recep Tayyip Erdogan au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, avaient appelé les pays riches, qui n'accueillent que 20% des réfugiés dans le monde, à aider davantage les Etats en développement. Selon Carlos Alvarado, le soutien aux pays d'accueil ne doit pas dépendre seulement du Produit intérieur brut (PIB) mais des besoins. Des centaines d'engagements sont attendus à la discussion de Genève. (ats/nxp)