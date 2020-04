La police fermera plusieurs parkings et centres sportifs durant le week-end pascal

Afin de décourager les Genevois qui seraient tentés par des balades et des activités sportives durant le week-end pascal, plusieurs emplacements du canton, notamment en campagne, seront soumis à des restrictions de circulation, annonce la police. Malgré le soleil annoncé, il faut maintenir ses efforts et rester chez soi!

Du vendredi 10 avril au lundi 13 avril compris, les accès suivants seront limités aux riverains et certains parkings seront fermés:

Centre sportif des Evaux

Signal de Bernex

Mandement / Allondon

Centre sportif de Vessy

Centre sportif du Bout-du-Monde

Plage du Vengeron

Plage du Reposoir

Port Choiseul

Sentier du promeneur solitaire

Sentier des Falaises

Moulin-des-Frères

Bord de l'Arve

Bord du Rhône (barrage de Verbois / Moulin-de-Vert)

Bois de la Bâtie (parc animalier et place de jeux)

«À la veille des Fêtes de Pâques, il est primordial de garder en tête l'importance de continuer à respecter les mesures édictées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ainsi que la stricte application de l'Ordonnance fédérale 2 Covid-19 et les directives cantonales. Le virus est bel et bien toujours présent et actif», rappelle la police dans un communiqué.