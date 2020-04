Une piétonne blessée par un tram à la rue de Carouge

La police a reçu l'alerte à 15h48. Une piétonne a été renversée par le tram 18 au 116 rue de Carouge. Un important dispositif de secours est intervenu sur place mais le pire a été évité. Selon une habitante du quartier, la victime serait légèrement blessée, elle aurait regagné l'ambulance en boitant.

La ligne de tram 18 à destination de Lancy-Bachet est actuellement interrompue dans les deux sens entre Augustins et Lancy-Bachet. La ligne 12 est, elle, déviée dans les deux sens entre Place de Neuve et Palette, via la ligne 15.