Perturbations du trafic en vue pour un exercice géant

Quelque 1200 figurants sur le pont, de 700 à 800 intervenants appelés à démontrer leur réactivité et une collision ferroviaire simulée dans la tranchée couverte de la liaison ferroviaire CEVA, juste à la hauteur de la frontière, sous le Foron. Tels sont quelques-uns des ingrédients de l’exercice, extraordinaire par son ampleur, qui sera organisé ce vendredi 13 septembre, à trois gros mois de la mise en service intégrale du réseau régional Léman Express. Si la catastrophe fictive aura lieu sous terre, elle ne manquera pas d’avoir, en surface, un impact susceptible de concerner tout un chacun.

De nombreuses restrictions de circulation sont prévues. La Voie verte, qui est juchée sur le toit de la tranchée ferroviaire, sera notamment totalement barrée de part et d’autre de la frontière, de l’avenue Tronchet (Thônex) jusqu’à la rue des Négociants (Ambilly). C’est dans cette commune haut-savoyarde que se concentreront la plupart des autres perturbations. Plusieurs rues y seront fermées au trafic, en particulier dans un triangle compris entre la Voie verte, le Foron et la rue Jean-Jaurès. La mairie fonctionnera en service minimum. Les écoles de la Fraternité et de la Paix fermeront leurs portes. Le nord de la commune voisine de Gaillard sera marginalement affecté (rue du Pont-Noir). Dans le sud de son territoire, non loin de l’Arve, des restrictions sont aussi prévues dans la zone commerciale de la Châtelaine, mais l’accès aux magasins restera assuré.

Du côté suisse, le chemin du Foron, à Thônex, sera mis en sens unique de 9 h 30 à 18 h 30, la direction autorisée menant de Moillesulaz au cycle d’orientation. Pour les vélos, privés de Voie verte, une déviation est mise en place via les routes de Jussy et d’Ambilly (douane de Pierre-à-Bochet).

Les autorités rappellent qu’il s’agit d’un simple exercice et appellent la population à ne pas s’affoler, même en cas de détonation. Les habitants sont priés de ne pas s’approcher du lieu de l’exercice, de ne pas gêner la progression des équipes de secours et de s’abstenir de surcharger inutilement les numéros d’urgence, même si les prestations normales restent assurées en cas de besoin.

Baptisé Confine Tre, cet exercice a été précédé de deux opérations de moindre envergure en septembre 2016 et en mai 2018. Tous constituent des prérequis à l’ouverture, le 15 décembre prochain, du tronçon ferroviaire CEVA bâti, en grande partie en souterrain, dès 2011 entre Cornavin et Annemasse. Cet ouvrage permet de relier les réseaux ferroviaires suisse et haut-savoyard et de déployer un réseau de trains régionaux rayonnant autour de Genève, le Léman Express, dont on attend qu’il convoie quelque 50 000 passagers par jour.