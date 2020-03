À Meyrin, deux rixes éclatent entre des bandes rivales d’adolescents

La fin de semaine a été agitée à Meyrin. Mercredi puis vendredi, des rixes ont éclaté entre plusieurs dizaines d’adolescents, dont certains issus de France voisine. Une première fois en pleine rue, la seconde près du Cycle d’orientation de la Golette.

La police a dû intervenir une première fois mercredi en plein après-midi dans le secteur Meyrin-Village. Maria*, qui marchait le long de la route de Meyrin, a vu «six ou sept jeunes qui passaient à tabac un autre. J’ai crié. Des automobilistes sont sortis de leurs voitures et sont intervenus». Le conflit aurait démarré aux autos tamponneuses de la Campagne Charnot, où loge un mini-Luna Park. À l’arrivée de la police, les jeunes, qui sont une vingtaine au total et âgés entre 13 et 14 ans, se dispersent. «Aucun blessé n’a été annoncé, précise Alexandre Brahier, porte-parole de la police. Un dispositif de surveillance a été mis en place avec une présence policière visible.» La nouvelle de la bagarre est diffusée via l’application Snapchat, sur laquelle les photos que l’on diffuse disparaissent au bout d’un court instant, et se répand comme une traînée de poudre.

Conséquence: deux jours plus tard, une trentaine de jeunes provenant de France voisine descendent du tram, arrêt Meyrin-Village, visiblement pour se venger. «Vers 16h15, une bande d'Annemasse et les élèves de la Golette voulaient en découdre, confirme Alexandre Brahier. Ils étaient une quarantaine, la plupart se sont dissipés à l'arrivée des patrouilles et certains ont été interpellés et identifiés.»

Samedi, afin d’éviter à toute nouvelle rixe de se produire, la police cantonale déploie un dispositif de prévention, à la fois dans le secteur de Moillesullaz et de Meyrin. Une quarantaine de jeunes de cette commune, appuyés par un groupe d’adolescents issus du Lignon, finissent par se réunir mais sont finalement coupés dans leur élan par les forces de l’ordre, déjà sur place, dont la brigade de sécurité publique de la police. Le conflit s’envenime toutefois entre ados et pandores, ceux-ci recevant des jets de pierres. Plusieurs personnes ont été interpellées, et une personne aurait été arrêtée puis relâchée, selon nos informations. Quatre cocktails molotov, des couteaux et des poings américains ont été retrouvés à proximité des jeunes.

Du côté du Département de l’instruction publique, aucune mesure spécifique n’a été prise dans ce secteur, étant donné que les bagarres n’ont pas eu lieu dans le périmètre scolaire. La police, elle, précise que personne n’a été blessé durant ces affrontements.