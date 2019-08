Malgré un sprint nocturne, la route de Chêne ne rouvrira pas à 100% à la rentrée

Les abords de la gare des Eaux-Vives, mardi soir, au terme d’une journée pluvieuse. Habituellement sinistré par un trafic intense qui s’ajoute aux passages des trams, le bas de la route de Chêne, dont la chaussée éventrée est ceinturée de palissades, présente un calme insolite. Jusqu’à ce qu’une machine de chantier s’ébranle et déverse bruyamment sa cargaison sur un tas de gravats.

«Ce soir, on va arrêter vers 22 heures, et ça fera du bien après toute cette journée de pluie, témoigne un ouvrier. Si nous serons prêts à temps? Le tram pourra passer lundi, mais pour ce qui est de la route, je ne crois pas…»

Depuis le début de l’été, un chantier mené à marche forcée, de l’aurore en soirée, condamne tout le bas de la route de Chêne, déviant tant le trafic privé que les transports publics, dont le tram 12 qui a été remplacé par des bus. Il s’agit de remodeler les rails du tram pour créer un nouvel arrêt jouxtant l’émergence de la nouvelle gare des Eaux-Vives qui sera mise en service le 15 décembre. Le même axe est aussi obstrué à la hauteur du goulet de Chêne-Bougeries où on réagence le faisceau ferroviaire afin de le flanquer d’un aménagement cyclable. Sur les deux sites, des travaux nocturnes ont dû être menés, mettant les riverains à rude épreuve.

Tout en bas de la route de Chêne, un commerce voisin du chantier est lui aussi en travaux. Trois des occupants de cette arcade d’architecture d’intérieur font une pause, devisant sur ce qu’il reste du trottoir. «La semaine dernière, les rails que vous voyez là n’étaient pas encore posés, témoignent-ils. Les ouvriers étaient une quarantaine à travailler. Ils avancent vite, ça dépote!»

Comment supportent-ils les nuisances? «Il y a du bruit, mais on n’aurait pas préféré un chantier plus discret qui s’éternise, répondent-ils. C’est comme une épilation: quand on y va poil par poil, c’est plus douloureux que si on arrache d’un coup sec.»

Abréger les souffrances quitte à les rendre plus intenses a en effet été le leitmotiv des autorités qui ont profité de la relative accalmie estivale pour orchestrer le grand chambardement. «De par leur ampleur, soit la reconstruction totale de l’infrastructure ferroviaire et routière, des travaux selon les méthodes habituelles se seraient déroulés sur une période de plus d’une année, avec des problèmes de sécurité importants pour les usagers et les ouvriers; ainsi que des conséquences fortes pour la mobilité», relève Roland Godel, au nom du Département cantonal des infrastructures.

L’autorisation a ainsi été obtenue de mener les travaux de génie civil 6 h du matin à 22 h. Les TPG sont par ailleurs autorisés d’office à intervenir de nuit, pour des motifs de sécurité, sur les infrastructures ferroviaires tels que les voies ou les câblages. C’est ce qu’ils ont fait la semaine dernière: installation de lignes aériennes, meulage des rails. Enfin, pour corser le tout, le goulet de Chêne-Bougeries a aussi reçu la visite des SIG qui devaient changer un câble électrique datant de 1940.

Les plannings avaient été tenus jusqu’aux intempéries de mardi qui ont forcé à retarder le goudronnage prévu le lendemain. «La fondation est détrempée et une purge du terrain est nécessaire avant la pose des enrobés bitumineux», explique Christian Gorce, directeur des ponts et chaussées à l’Office cantonal du génie civil.

La remise en service du tram 12 sera assurée pour la rentrée, lundi prochain, confirme l’État. En revanche, le trafic privé patientera. Le bas de la route de Chêne devrait rouvrir au trafic privé jeudi 29 août (sauf nouvel imprévu météo) alors que le goulet de Chêne-Bougeries ne sera rendu aux voitures que le lundi suivant, le 2 septembre.