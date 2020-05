Le maintien des examens à l’UNIGE fait bondir le syndicat étudiant

«J’ai été appelé par la PC (ndlr: Protection civile) jusqu’à la fin mai. Je travaille de nuit dans un EMS. Dois-je choisir entre dormir ou réviser mes examens?» Ce témoignage d’un étudiant de l’Université de Genève a été placardé, comme d’autres, vendredi matin, par la CUAE, un syndicat étudiant, à l’entrée d’Uni Dufour, bâtiment abritant le rectorat. Une banderole avec le texte suivant avait également été suspendue: «Examens maintenus. À quel prix?» Mais celle-ci a rapidement été retirée, après le passage de la police.

Des témoignages d'étudiants de l'Université de Genève à propos du maintien de la session d'examens de printemps placardés à Uni Dufour. Image: LF

Des actions estudiantines symboliques se sont déroulées au même moment dans les cantons de Vaud, Neuchâtel, Berne, du Jura, de Zurich et du Tessin. «Une alliance nationale d’associations, collectifs et syndicats estudiantins, apprenti.e.x.s inclus.e.x.s. s’est réunie sous le nom Action Education», précise un communiqué.

Le 1er mai n’est pas choisi au hasard, l’alliance souhaite défendre des étudiants qui se retrouveront bientôt sur le marché de l’emploi.

Examens maintenus

Le nœud du problème réside, pour eux, dans le maintien de la session universitaire de printemps et dans les fortes disparités qui résident entre les cantons et même entre les facultés d’un même établissement. Les milliers d’examens seront réalisés à distance, à travers différentes plateformes, comme Moodle ou, pour les oraux, sur Zoom ou par téléphone. Il revient aux facultés de définir les modalités précises et le calendrier des examens. «L’enjeu étant de permettre au plus grand nombre d’étudiants de valider leur semestre», soulignait le porte-parole de l’Université de Genève, Marco Cattaneo, dans les colonnes du Temps, le 28 avril.

Les éventuels échecs de la session de printemps ne seront toutefois pas comptabilisés. Les étudiants peuvent se retirer des examens et prolonger leur cursus.

Mais pour les syndicats étudiants, ces solutions sont jugées «inadaptées à la réalité de [leur] vie». Ils demandent la validation automatique des crédits et un remboursement au minimum partiel des taxes semestrielles de printemps à cause de la baisse des «ressources à disposition (bibliothèques, impressions, matériel, etc.)».

«Certains étudiants ont été mobilisés par la Protection civile durant des semaines, vivent dans un environnement exigu, bruyant et/ou ont des enfants à charge. Ils ne peuvent pas, à cause des mesures de semi-confinement dues au coronavirus, réviser. Ils devraient donc prolonger d’un semestre leur cursus. Mais tous ne peuvent pas se le permettre, pour des questions financières, notamment», explique Nelson Amici, membre de la CUAE.

Logiciel jugé intrusif et illégal

Le logiciel appelé Testwe, choisi par la Geneva School of Economics and Management (GSEM) pour une vingtaine d’évaluations, fait par ailleurs polémique depuis plusieurs jours. Lors de l’examen, l’étudiant devrait, tout d’abord, s’identifier en se prenant en photo avec sa carte universitaire ou sa carte d’identité. Durant le test, le logiciel continuera, à l’insu de l’étudiant, à prendre des clichés de lui, afin de s’assurer qu’il se déroule sans l’aide d’un tiers. «C’est inadmissible et illégal, déclare Hugo Molineaux, secrétaire de la faîtière des étudiants de l’UNIGE. Où seront ensuite stockées ces images?» Une pétition a été lancée par Benjamin Aebi, un étudiant en relations internationales, qui suit des cours à la GSEM. Celle-ci a récolté 360 signatures.

D’ici au début de la semaine prochaine, la direction de l’Université devrait statuer sur le maintien de l’utilisation du logiciel controversé.

«D’autres solutions doivent être trouvées. Jusqu’à la mi-mai, les examens ne sont pas gravés dans la roche», estime Hugo Molineaux.