Maigrir grâce au subconscient

On est loin, ce samedi-là, des émissions de télévision durant lesquelles l’hypnotiseur Mesmer diriger ses invités comme des pantins. À l’ordre du jour: un atelier pour apprendre à gérer les fringales, diminuer les grignotages et, en conséquence, maigrir, grâce à l’hypnose. L’idée est alléchante, mais fonctionne-t-elle vraiment? Pour qui? Et comment?

Dans la salle, vingt-deux femmes et deux hommes ont déboursé 280 francs pour un cours de six heures plutôt inhabituel. Tour à tour, ils énoncent leur objectif: «Se débarrasser de mon addiction au sucre, ne plus manger pour combler un vide ou encore cesser de me ruer sur le frigo à peine le pas de la porte franchi.» Le but ultime pour tous: manger par faim uniquement. «Avant de s’intéresser au psychologique, au subconscient, il faut d’abord déterminer s’il existe des facteurs physiologiques de prise de poids ou de compulsions, comme la résistance à l’insuline, des carences en micronutriments ou un dérèglement de la flore intestinale», alerte Caroline Vuille, qui anime le cours. Âgée de 39 ans, elle possède la double casquette de nutritionniste et hypnothérapeute et exerce en cabinet depuis huit ans.

Visualiser sa frustration

Place à la pratique. On teste d’abord de l’autocoaching: trois questions a priori très simples à répéter au moment de céder au énième carré de chocolat: est-ce que j’ai faim? Si non, alors pourquoi en ai-je envie? Pourrais-je m’en passer sans engendrer une trop grosse frustration? «Souvent, ces étapes suffisent aux hommes qui viennent consulter dans mon cabinet», explique Caroline Vuille.

S’ensuit un exercice de désactivation des comportements problématiques par un travail de programmation neurolinguistique: d’un côté, l’aliment, objet de notre tentation, et de l’autre une motivation plus forte. «Pour moi, c’est l’envie de porter des robes, de me sentir confiante et féminine», indique une participante. Ensuite, un bandeau sur les yeux, suivant la voix calme de Caroline Vuille, on est invité à prendre conscience de son corps et surtout à «écouter la partie frustrée en nous». Une plongée dans notre subconscient qui dure deux fois quinze minutes. On émerge en douceur et les réactions autour sont diverses: une personne s’est endormie, d’autres ont les larmes aux yeux. Une certitude, on est apaisée.

Le stress, l’ennui, la frustration, un bagage émotionnel douloureux… La nourriture agit sur beaucoup comme un doudou. Parmi les participants, beaucoup se sont tournés vers l’hypnose en bout de course, après de multiples régimes restrictifs et des consultations chez des nutritionnistes, diététiciens et psychologues. C’est le cas de Caroline, 36 ans, spécialiste dans les ressources humaines. Avec l’hypnose, elle assure avoir trouvé une pratique «qui ne cible pas uniquement l’alimentation, mais qui prend en compte l’aspect émotionnel.» «J’ai commencé à être en surpoids une fois le nid familial quitté. L’hypnose me responsabilise.» Elle a déjà perdu 10 kg et espère en perdre vingt de plus. «Tout le monde peut à un degré différent entrer dans un état d’hypnose, explique Caroline Vuille, 10% de la population est hypersensible – comme les personnes sélectionnées durant les émissions spectacles d’hypnose – 10% des gens sont assez peu réceptifs et les 80% le sont de manière normale.»

Moins 10 kg sur la balance

Laurence, 53 ans, déclare aussi avoir déjà perdu une dizaine de kilos grâce à l’hypnose: «Cette méthode m’apporte des outils pour écouter mon corps, ressentir la satiété et maîtriser mes pulsions, tout en restant l’épicurienne que je suis. C’est passionnant!» «L’autohypnose peut être une aide, mais il faut parfois être accompagné», insiste toutefois Caroline Vuille. Durant l’atelier, il est question de fringales et de craquages alimentaires. En cas de troubles alimentaires plus sévères, tels que la boulimie ou l’hyperphagie (ndlr: surconsommation d’aliments, avec ou sans élimination), il est impératif de se faire suivre médicalement.