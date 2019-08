Les trains régionaux rouleront aussi la nuit

C’est une bonne nouvelle pour les noctambules. Dès le 15 décembre, ils pourront compter sur le train régional pour rentrer chez eux, même tard, le vendredi et le samedi soir. Le principe d’une desserte nocturne en fin de semaine est acquis, confirment l’État de Genève et la société Lémanis, cette filiale commune que les CFF et les SNCF ont instituée pour gérer le réseau Léman Express, dont la mise en service intégrale aura lieu à la fin de l'année.

Après la publication des horaires sur la partie suisse, en mai, une inconnue demeurait quant au service de nuit. Le mystère est désormais levé: il y aura une offre horaire durant les nuits du week-end, ce que le Département genevois des infrastructures juge «réjouissant». «Entre Coppet et Annemasse, le Léman Express circulera de 5 h du matin à minuit et demi en semaine et 24 h sur 24 le week-end: il y aura un train par heure les nuits de vendredi et de samedi (entre 00 h 30 et 5 h), explique Céline Monteiro, responsable de la communication de Lémanis. Sur les huit trains qui composent l’offre nocturne, un seul est limité sur le trajet Genève-Annemasse, tous les autres circuleront entre Coppet et Annemasse. Les bus Léman Express viendront compléter l’amplitude de service sur les branches françaises.»

Les détails de cette dernière offre seront connus lors de la publication des horaires français en octobre. Les tarifs pour les trajets nocturnes ne différeront pas de ceux en vigueur la journée. Une offre soutenue sera aussi assurée le dimanche en journée, la cadence au quart d’heure étant maintenue entre Cornavin et Annemasse, alors qu’elle ne sera plus que de deux trains par heure et par sens entre Coppet et le centre de Genève. En complément, toujours pour le dimanche, un RegioExpress par heure (au lieu de deux en semaine) desservira les gares principales du réseau.