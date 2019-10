Les notes de frais du Conseil d’État sont peu claires

Sollicitée par la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil, la Cour des comptes a procédé à un examen ciblé des frais professionnels des membres du Conseil d’État. Elle n’y a pas décelé de grands scandales mais note «une absence de règles claires en matière de définition et de prise en charge de ces frais», ainsi qu’un système de contrôle interne insuffisant.

Cette analyse fait suite à la publication par le Conseil d’État, en novembre 2018 et en février 2019, de ses frais professionnels. Il y était apparu de grandes différences de montants entre les magistrats. Par exemple, pour l’année 2017, Luc Barthassat affichait un total de frais de 25 453 francs alors qu’Anne Emery-Torracinta se «contentait» de 2998 francs.

Cet exercice salutaire de transparence exigeait par conséquent quelques explications complémentaires et, surtout, une vérification de la véracité des chiffres. C’est ce qu’a demandé la commission parlementaire à la Cour le 11 décembre 2018. Si le résultat de son travail n’apparaît que maintenant, c’est que le Conseil d’État a d’abord refusé à la Cour des comptes le droit d’investiguer en la matière. De fait, les travaux n’ont pu commencer que le 11 mai 2019.

L’examen a porté sur les exercices 2017 et 2018 complets et a consisté à s’assurer de la fiabilité des chiffres. «La Cour n’a en revanche ni contrôlé l’opportunité politique des frais ni examiné s’il existait un lien entre la dépense et le caractère professionnel de celle-ci», précise un communiqué de l’organe de surveillance.

Le positif, c’est que les processus administratifs, comptables et financiers sont globalement satisfaisants. Le négatif, c’est le flou qui règne. Par exemple, l’absence d’indications systématiques permettant de justifier le caractère professionnel d’une dépense n’est pas conforme aux exigences de l’administration fiscale en matière de frais remboursés non soumis à une obligation de déclaration.

La Cour invite le gouvernement à établir une documentation relative à ces frais. «Celle-ci devrait clarifier le type de frais pouvant être payés et/ou remboursés par l’État et instaurer un contrôle du bien-fondé des dépenses», conclut le communiqué. Le Conseil d’État a en réalité pris les devants puisqu’il a lancé un projet pour remédier à la situation. Il devrait être présenté à la fin de 2019.