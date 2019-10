Les détracteurs de Cointrin lancent leur campagne

Ils se sentent portés par le vent. Les membres de la CARPE (Coordination régionale pour un aéroport de Genève urbain, respectueux de la population et de l’environnement) ont donné jeudi le coup d’envoi à leur campagne pour la votation cantonale du 24 novembre. Un scrutin qu’ils espèrent bien gagner afin de juguler les prévisions d’essor de Cointrin. À cette date, les citoyens se prononceront sur son initiative «Pour un pilotage démocratique de l’aéroport», mise en concurrence avec un contre-projet émanant de la droite parlementaire.

«L’initiative est soutenue par 25 associations et partis, le PDC étant le dernier en date qui, en assemblée générale, s’est prononcé nettement», relève Lisa Mazzone, présidente de la CARPE. Et de rappeler le contexte: la consultation sur le règlement d’exploitation de l’aéroport suscite des remous, comme on l’a vu lors d’une soirée à Genthod (lire en page 7). «Il y a une vraie révolte face à l’absence de prise en compte de la qualité de vie des gens», juge Philippe Dugerdil, habitant de Satigny. «L’initiative a entraîné un débat public: on peut parler alors qu’il y a dix ans nous aurions été pendus», salue Jean-François Bouvier, de l’Association des intérêts de Vernier-Village. «L’aéroport est le point noir de notre canton quant aux émissions de CO2 et cela va à l’encontre des efforts déployés dans d’autres domaines», critique Corinne Jacquelin, présidente du WWF Genève.

Alors que la politique aéronautique est de compétence fédérale et orientée sur la satisfaction de la demande, les initiants estiment que «le canton et l’aéroport, qui nous appartient, ont une marge de manœuvre et de négociation avec Berne», selon Lisa Mazzone. Leur texte, de rang constitutionnel, enjoint l’État de rechercher un équilibre entre l’importance de l’aéroport «pour la vie économique, sociale et culturelle et la limitation des nuisances pour la population et l’environnement». Pour la présidente, le contreprojet «ancre la situation actuelle dans la Constitution» et «place les intérêts économiques au-dessus de l’objectif de limitation des nuisances».