Les communes affichent 213 millions d’excédent

Les finances communales se portent bien. Les comptes 2018 des municipalités genevoises, publiés mercredi par le Conseil d’État, affichent un excédent cumulé de 213,5 millions de francs, soit une augmentation d’environ 117 millions par rapport à l’exercice précédent. Ces chiffres s’expliquent principalement par des recettes fiscales nettement meilleures que prévues. Une hausse due essentiellement à une conjoncture exceptionnelle.

Au même titre que le Canton et ses 222 millions de bénéfices, toutes les communes ont bouclé leurs comptes 2018 dans les chiffres noirs. Parmi les mieux loties se trouvent la Ville de Genève, qui présente un boni de 93,6 millions de francs, puis Lancy et Chêne-Bougeries, avec respectivement 19,6 millions et 9,2 millions. Bernex fait quant à elle office de parent pauvre avec ses 739 francs d’excédent en tout et pour tout.

À noter que certaines communes ont été autorisées à faire des amortissements et des provisions extraordinaires, notamment en vue d’une éventuelle augmentation de leur contribution à la péréquation financière intercommunale.

Trois milliards de fortune

Parallèlement aux résultats des comptes, le gouvernement cantonal a relevé l’excellente santé de la fortune financière nette des communes. Concrètement, il s’agit des biens que les mairies détiennent et dont elles tirent des revenus (biens immobiliers ou actions, par exemple). Alors que cette somme se montait à 628 millions pour l’ensemble des communes à la fin de 2017, elle affiche désormais 3,7 milliards!

Comment une augmentation pareille est-elle possible? «C’est le passage au nouveau modèle comptable MCH2 qui a induit cette hausse», indique le directeur ad interim du service des affaires communales, Bernard Favre. «Les communes ont dû revoir la valeur de leur patrimoine. Désormais, c’est la valeur actuelle des biens qui fait foi et non plus le montant payé au moment de l’acquisition, comme c’était le cas jusqu’ici.»

Pour mémoire, le nouveau référentiel comptable harmonisé a été adopté en janvier 2008 par la Conférence des directrices et des directeurs cantonaux des finances, en vue d’assurer une meilleure comparabilité et lisibilité des comptes communaux et cantonaux.

Vernier la plus pauvre

Selon ces chiffres, la Ville de Genève, la Commune de Plan-les-Ouates et celle de Cologny affichent les fortunes financières les plus élevées. Seules quatre mairies sont dans le rouge: Vernier, Onex, Carouge et Confignon.

De l’avis de plusieurs magistrats, le nouveau référentiel comptable apporte davantage de clarté aux comptes communaux. A-t-il également une incidence sur le fonctionnement des municipalités? «Oui et non, répond Thierry Durand, magistrat de Plan-les-Ouates. Notre fortune reste la même, mais certains revenus, comme ceux de nos immeubles locatifs, peuvent être pris en compte dans notre budget. Cela nous permettra d’absorber une partie des pertes liées à la réforme fiscale des entreprises.»

(TDG)